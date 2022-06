Ações dos EUA caem em meio a temores de recessão — CMIO

Todos os três principais índices do mercado acionário americano continuaram em queda na segunda-feira, em meio a expectativas crescentes de aumentos significativos das taxas do Federal Reserve e um consenso emergente entre os economistas de que o país está entrando em recessão.

O Dow Jones Industrial Average fechou em 30.516,74, uma queda de quase 900 pontos ou 2,79% em relação à abertura da manhã. A certa altura, pouco antes do fechamento, o índice de títulos blue-chip caiu mais de 1.000 pontos.

O Nasdaq Composite sofreu uma batida semelhante, fechando em 10.809,23, com queda de 530,80 pontos, ou 4,68%. Uma história semelhante estava se desenrolando no S&P 500, que fechou em 3.749,63, queda de 151,23 ou 3,88% na segunda-feira.

A queda dos mercados dos EUA começou em maio, depois que o Federal Reserve anunciou que aumentaria a taxa básica de juros em 50 pontos-base e começaria a vender ativos para combater a inflação descontrolada. Em 22 de maio, as ações já tinham sua maior sequência de perdas desde 1932, antes da Grande Depressão.

Os principais economistas agora estão prevendo uma recessão até o final do ano, à medida que os preços da gasolina disparam e a confiança do consumidor despenca. Na sexta-feira, o indicador de confiança do consumidor da Universidade de Michigan mostrou 50,2 pontos, uma baixa recorde.

Enquanto isso, o preço da gasolina na bomba atingiu a média nacional de US$ 5 o galão no sábado, um recorde histórico.