'Evento de 1.000 anos', reage diretor do Parque Nacional de Yellowstone a enchente recorde

A inundação na noite de domingo (12) no Parque Nacional de Yellowstone pode ter sido um “evento de mil anos”, comunicou na terça-feira (14) em uma coletiva de imprensa Cam Sholly, superintendente do recinto.

O rio Yellowstone registrou uma enchente de 1.444 metros cúbicos por segundo, quebrando largamente o anterior recorde de 877 metros cúbicos, disse ele, acrescentando que por essa causa o local foi totalmente fechado aos visitantes a partir da manhã de terça-feira (14). No entanto, no momento em que ele falou, ainda havia 12 pessoas no interior do parque prestes a sair, e que estavam em contato com as autoridades, indicou.