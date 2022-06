Wall Street interrompe o serviço da dívida russa – Bloomberg – CMIO

JPMorgan e Goldman Sachs estão encerrando as operações enquanto Washington proíbe investimentos nos EUA

O JPMorgan Chase e o Goldman Sachs estão se retirando das negociações de dívida russa, informou a Bloomberg na terça-feira. A retirada segue o anúncio de Washington na semana passada de que estava proibindo os investidores americanos de manter esses ativos.

De acordo com o relatório, que citou profissionais do mercado, o JPMorgan Chase e o Goldman Sachs ainda estavam combinando vendedores com compradores interessados ​​neste mês. Agora, os dois bancos de Wall Street estão recuando depois que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA disse que os investidores sob sua jurisdição não estão autorizados a adquiri-los, disseram fontes.

“De acordo com as orientações atualizadas da OFAC e o encerramento das atividades do Goldman Sachs em relação à Rússia, a empresa não realizará mais certas atividades de criação de mercado relacionadas a clientes em relação a entidades russas”, Goldman Sachs disse no comunicado.

Em 24 de maio, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que não renovaria uma licença que permitia à Rússia fazer pagamentos de dívida soberana a investidores americanos. Dados de uma das maiores empresas de transações de títulos financeiros do mundo, a Euroclear, mostram que cerca de US$ 85 bilhões em títulos detidos por investidores estrangeiros foram bloqueados.

Moscou criticou a decisão de Washington, descrevendo suas ações como um padrão do sistema financeiro ocidental, devido ao fracasso em cumprir suas obrigações financeiras. O Ministério das Finanças da Rússia disse que Moscou continuará cumprindo suas obrigações de dívida estatal, apesar do aperto das restrições externas.

