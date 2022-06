Tenente-coronel americano: 'não há nenhum caminho racional para a Ucrânia vencer'

Nesta semana, o jornal britânico The Independent divulgou partes de um relatório de inteligência de Kiev vazado para a mídia, que mostra “uma realidade no campo de batalha muito mais dura do que tem sido admitido publicamente” .

Segundo os dados do documento, as tropas ucranianas já perderam a maior parte do equipamento militar do tempo soviético e tem déficit grave de munições, diz o artigo.