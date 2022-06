Pilotos não tiveram culpa das mortes de afegãos durante evacuação de Cabul, diz Força Aérea dos EUA

Os pilotos americanos encarregados da evacuação apressada do Afeganistão em agosto de 2021 agiram “em conformidade com as regras de compromisso aplicáveis” e não são responsáveis pelas trágicas mortes associadas à operação, declarou na segunda-feira (13) em um comunicado a Força Aérea dos EUA.

Após a investigação conjunta do Comando Central dos EUA, responsável pelas operações militares do país no Oriente Médio, e do Comando de Mobilidade Aérea do serviço, eles “apresentaram opiniões concordantes de que a tripulação aérea estava em conformidade com as regras de engajamento específicas ao evento e a lei geral do conflito armado”, continuou Stefanek.