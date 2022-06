Rússia reduz fluxo de gás para a UE — CMIO

As entregas através do gasoduto Nord Stream foram reduzidas depois que a Siemens não conseguiu devolver as unidades de bombeamento do reparo a tempo, informou a Gazprom

A exportadora estatal russa de gás Gazprom anunciou na terça-feira que estava reduzindo as entregas de gás através do gasoduto Nord Stream depois que a empresa alemã Siemens não conseguiu devolver as unidades de bombeamento de gás à sua estação de compressão a tempo.

“Atualmente, o fornecimento de gás ao gasoduto Nord Stream pode ser fornecido em até 100 milhões de metros cúbicos por dia,“, disse a empresa em comunicado.

Dado o volume diário planejado de entregas da Gazprom de 167 milhões de metros cúbicos, o fluxo será reduzido em 40%.

De acordo com a Gazprom, cinco das oito unidades de bombeamento de gás levadas pela Siemens para reparo na estação de compressão Portovaya da Gazprom em Vyborg, perto de São Petersburgo, não foram devolvidas a tempo. Além disso, surgiram problemas quando as unidades de bombeamento foram conectadas à tubulação, pois seus motores estavam com defeito, o que levou o regulador da indústria Rostekhnadzor a proibir temporariamente seu uso.













“Atualmente, apenas três unidades de compressores de gás podem ser usadas no Portovaya CS”, observou a Gazprom.

O gasoduto Nord Stream, que corre sob o Mar Báltico e fornece gás russo para a Europa, conecta a estação de compressão de Portovaya, na Rússia, a um equivalente em Greifswald, no nordeste da Alemanha. Abastece o mercado da UE com cerca de 55 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano.

A Siemens ainda não comentou a situação. A empresa anunciou em março que interromperia as entregas de equipamentos para a Rússia. No mês passado, no entanto, disse que se retiraria completamente do mercado russo e lançou procedimentos para encerrar suas atividades comerciais no país.

Os preços do gás na Europa subiram quase 11% com as notícias, chegando perto de US$ 1.000 por mil metros cúbicos, de acordo com dados da bolsa ICE de Londres.

