As exportações da Rússia para a União Europeia (UE) dobraram no primeiro trimestre de 2022 devido aos preços energéticos, que foram o resultado das políticas de Bruxelas, disse Vladimir Chizhov, representante permanente da Rússia no bloco, à Sputnik.

A União Europeia tem aplicado sanções à Rússia desde 2014, mas elas subiram de intensidade após o começo da operação militar especial de Moscou na Ucrânia, cobrindo todo o tipo de áreas econômicas e políticas. Entre elas estão a proibição de exportações tecnológicas e militares, fechamento do espaço aéreo a aviões russos, congelamento das reservas do Banco Central da Rússia, desligamento dos bancos russos do SWIFT e até uma proibição de 90% do petróleo do país ao bloco europeu até o final de 2022.