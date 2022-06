WASHINGTON, 15 de junho – RIA Novosti. Os Estados Unidos estão pedindo a todas as partes que ajudem a investigar possíveis crimes de guerra na Ucrânia que sejam de interesse comum, disse na quarta-feira Beth Van Schaak, embaixadora dos EUA para Justiça Criminal Internacional no Departamento de Estado.

“Obviamente, pedimos a todas as partes que ajudem nos esforços internacionais para investigar possíveis crimes, crimes contra a humanidade na Ucrânia. Em nossa opinião, uma investigação completa e justa, na qual o acesso total à informação seja garantido, seria do interesse de todas as partes. “, disse Wang. Shaak durante um briefing especial para jornalistas, organizado no site do Departamento de Estado.

O representante do Departamento de Estado disse ainda que os Estados Unidos leram o relatório do lado russo apresentado à ONU, que contém evidências de crimes de guerra cometidos pela Ucrânia no Donbass nos últimos oito anos.

“A resposta curta para sua pergunta é sim. Nós lemos esses relatórios. De fato, o mecanismo de Moscou, estabelecido no âmbito da OSCE, documentou abusos de cada lado com muito cuidado, o que inclui dados sobre possíveis abusos por parte dos militares ucranianos contra detidos militares russos”, acrescentou Van Schaak.

A Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro. O presidente Vladimir Putin chamou seu objetivo de “a proteção de pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kyiv por oito anos”. Para isso, segundo ele, está prevista a “desmilitarização e desnazificação da Ucrânia”, para levar à justiça todos os criminosos de guerra responsáveis ​​por “crimes sangrentos contra civis” no Donbass.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, as Forças Armadas atacam apenas a infraestrutura militar e as tropas ucranianas e, em 25 de março, concluíram as principais tarefas da primeira etapa – reduziram significativamente o potencial de combate da Ucrânia. O principal objetivo do departamento militar russo foi chamado de libertação de Donbass.

Mais cedo, a ombudsman da DPR, Daria Morozova, disse à RIA Novosti que o escritório do Comissário para os Direitos Humanos na república estava coletando provas dos crimes de grupos armados ucranianos, que seriam usadas em um tribunal militar contra militantes ucranianos. A LPR também está se preparando para um tribunal sobre nacionalistas ucranianos que cometeram crimes no território da república nos últimos oito anos, disse o chefe da LPR, Leonid Pasechnik.