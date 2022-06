UE se tornou o 51º estado dos EUA – legislador – CMIO

Mislav Kolakusic argumentou que a política externa e de defesa do bloco o tornou um vassalo dos EUA

O eurodeputado croata Mislav Kolakusic atacou as políticas externa e de defesa da UE, argumentando que o bloco se tornou subserviente a Washington. Kolakusic é um crítico aberto das sanções anti-Rússia do Ocidente e das restrições do Covid-19.

Falando em frente ao Parlamento da UE na semana passada, Kolakusic disse aos seus colegas parlamentares que “A política externa, de defesa e de segurança da UE hoje pode ser descrita em apenas uma frase.”

“A União Europeia tornou-se o 51º estado federal dos Estados Unidos, mas sem direito a voto.”

Kolakusic criticou repetidamente a política da UE em relação à Rússia desde o início da operação militar de Moscou na Ucrânia em fevereiro. Essa política fez com que os membros reduzissem as importações vitais de combustíveis fósseis russos enquanto aumentavam os gastos com defesa e impunham várias rodadas de sanções à Rússia, essencialmente arcando com os custos da oposição de Washington ao Kremlin.

A política externa, de defesa e segurança da UE 🇪🇺 hoje pode ser descrita em uma única frase. A União Europeia 🇪🇺 tornou-se o 51º estado federal dos Estados Unidos 🇺🇸 mas sem direito a voto. pic.twitter.com/dqnrM2f1i6 — Mislav Kolakusic MPE 🇭🇷🇪🇺 (@mislavkolakusic) 8 de junho de 2022

“É uma mentira e uma hipocrisia incríveis que as sanções contra a Rússia e a proibição das importações de petróleo e gás russos sejam sanções contra a Rússia. As sanções são dirigidas a 500 milhões de cidadãos da União Europeia e milhões de cidadãos do resto da Europa”, disse. afirmou em maio.

Devemos proibir a importação de petróleo e gás dos Estados Unidos, que tem estado em mais conflitos militares do que qualquer outro país da Europa e talvez do mundo nas últimas décadas

Kolakusic também chamou os líderes mundiais na Europa e além “sociopatas e psicopatas” sobre suas restrições Covid-19 e chamado Canadá a “quase-liberal… ditadura da pior espécie” para o rosto do primeiro-ministro Justin Trudeau. Kolakusic também condenou as políticas de energia verde do bloco, dizendo: “Declarar o dióxido de carbono e os combustíveis fósseis como inimigos dos cidadãos da União Europeia é uma loucura completa”, e reduziria os europeus a viajar de bicicleta, como os chineses fizeram “trinta anos atrás.”













Argumentos semelhantes sobre a dominação americana da Europa foram feitos desde o final da Segunda Guerra Mundial. O presidente francês Charles de Gaulle criticou a Otan, referindo-se ao bloco como “uma máquina para disfarçar o domínio da América sobre a Europa” e retirando a França de seu comando integrado em 1966 em nome do restabelecimento da França “pleno exercício da soberania”.

Mais recentemente, o atual presidente francês Emmanuel Macron falou da necessidade de a Europa lutar por “autonomia estratégica” e questionou a utilidade da OTAN. No entanto, na esteira do conflito na Ucrânia, Macron saiu publicamente e chamou o bloco militar liderado pelos EUA “indispensável,” e apoiou as sanções da UE contra Moscou.

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou os líderes europeus de cometerem “suicídio” embargando as importações de combustíveis russos, argumentando que eles estão agindo contra seus interesses “sob pressão de seu senhor americano”.