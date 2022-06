Rublo retorna a máximas de vários anos — CMIO

A moeda russa continuou a se fortalecer em relação ao dólar e ao euro, apesar das sanções

O rublo disparou na Bolsa de Moscou na terça-feira, estabelecendo novos máximos em relação ao dólar e ao euro. O rali ocorre no momento em que o banco central da Rússia restaurou sua principal taxa de juros aos níveis pré-guerra.

A moeda russa tocou brevemente 55,63 rublos por dólar na terça-feira, sua taxa de câmbio mais forte em relação à moeda dos EUA desde fevereiro de 2018. O rublo também estava sendo negociado abaixo de 58 em relação ao euro, perto de uma alta de sete anos alcançada em maio. A moeda russa desistiu de alguns dos ganhos no final da sessão.

A moeda manteve o apoio dos controles de capital e da forte conta comercial da Rússia, dizem os economistas. O crescimento acelerado também foi impulsionado pelo aumento do preço do petróleo e o início do período fiscal de junho para os exportadores.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia restaura taxa de juros para marca de fevereiro

Na semana passada, o banco central russo reduziu sua taxa básica para 9,5%, observando que os riscos inflacionários para o país continuam diminuindo. O regulador mais que dobrou as taxas em fevereiro, de 9,5% para 20%, depois que a Rússia foi atingida por uma avalanche de sanções dos EUA, UE e outros países. A alta pretendia sustentar o rublo, que havia caído para mínimos recordes. Desde então, a moeda russa se tornou a moeda com melhor desempenho do mundo este ano, de acordo com a Bloomberg.

