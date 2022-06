Como opção à energia russa, UE assina acordo com Egito e Israel para aumentar exportações de gás

O Ministério de Energia de Israel afirmou que o acordo será o primeiro a permitir exportações “significativas” de gás israelense para o continente europeu, segundo a Reuters. Parte do combustível oriundo de Tel Aviv já é enviado por gasoduto para usinas de liquefação na costa mediterrânea do Egito, de onde é reexportado como gás natural liquefeito (GNL).

“Hoje [15], Egito e Israel assumem o compromisso de compartilhar nosso gás natural com a Europa e ajudar na crise energética”, disse a ministra de Energia de Israel, Karine Elharrar, após a assinatura do memorando de entendimento em Cairo.

Autoridades dizem esperar que os embarques de GNL do Egito para a Europa aumentem sob o acordo, embora tenham dito que provavelmente levará alguns anos antes que as exportações possam ser significativamente expandidas.

O Egito também é produtor de gás, mas suas exportações foram limitadas pelo aumento da demanda doméstica. De acordo com a mídia, Cairo exportou 8,9 bilhões de metros cúbicos (bcm) de GNL no ano passado e 4,7 bcm nos primeiros cinco meses de 2022 .

No ano passado, a UE importou 155 bcm de gás da Rússia, representando cerca de 40% do consumo total do bloco. O acordo assinado hoje (15), reconhece que o gás natural terá um papel central no mercado energético da União Europeia até 2030.