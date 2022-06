NRA responde ao acordo de controle de armas — CMIO

Grupo de direitos de armas dos EUA incentiva ‘soluções reais’ para ‘parar a violência’ após pacote de reforma bipartidária do Congresso

A National Rifle Association (NRA) prometeu “continuar a se opor a qualquer esforço para inserir políticas de controle de armas” em resposta ao bipartidário “estrutura” aprovado pelas duas casas do Congresso no fim de semana.

O grupo americano de direitos de armas disse em um comunicado no domingo que era “comprometidos com soluções reais para ajudar a acabar com a violência em nossas comunidades” mas salientou que “não toma posições sobre ‘frameworks’” e prometeu dar a conhecer a sua opinião “quando o texto completo do projeto de lei estiver disponível para revisão.”

Incentivar os políticos a “fornecer mais recursos para proteger nossas escolas, consertar… nosso sistema de saúde mental gravemente quebrado e apoiar a aplicação da lei”, a declaração da NRA atingiu seus pontos usuais, enfatizando a importância de não interferir no direito da Segunda Emenda dos americanos de portar armas, oferecendo possibilidades alternativas para conter a violência armada.













“A NRA continuará a se opor a qualquer esforço para inserir políticas de controle de armas, iniciativas que anulem as proteções constitucionais do devido processo e esforços para privar os cidadãos cumpridores da lei de seu direito fundamental de proteger a si mesmos e seus entes queridos nesta ou em qualquer outra legislação”, concluiu o comunicado.

A reforma “estrutura” inclui financiamento para promover ordens estatais de intervenção em crises, a expansão dos serviços de saúde mental nas escolas e para as famílias, controles mais rígidos sobre a compra de armas para menores de 21 anos, repressão ao “compradores de palha” (indivíduos que usam seu registro limpo para comprar armas de fogo para outra pessoa) e mais financiamento para funcionários de recursos escolares.

No entanto, os detalhes da legislação não foram elaborados, e os defensores dos direitos das armas e os defensores do controle de armas estão esperando para ver como o Congresso pode tentar encontrar um equilíbrio entre proteger os direitos constitucionais e deixar as famílias desconfortáveis ​​com o recente aumento nos tiroteios em massa relatados. seguro.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Legisladores americanos exigem explicações de fabricantes de armas

O presidente Joe Biden elogiou o pacote, declarando que enquanto “não faz tudo o que eu acho que é necessário,” isto “reflete passos importantes na direção certa e seria a legislação de segurança de armas mais significativa a ser aprovada no Congresso em décadas.”

Os opositores do pacote de reforma pediram a aplicação das leis existentes antes de aprovar novas, apontando que procedimentos críticos de segurança não foram seguidos em tragédias recentes como o tiroteio na Robb Elementary School em Uvalde, Texas, que deixou 19 crianças e dois professores mortos.