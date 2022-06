Fortunas do psiquiatra mais rico do mundo – Bloomberg – CMIO

As 500 pessoas mais ricas do mundo perderam US$ 1,4 trilhão acumulados desde o início do ano, de acordo com o ‘Índice de Bilionários’ da Bloomberg.

De acordo com seus cálculos, os mais ricos do mundo ficaram mais pobres em US$ 206 bilhões somente na segunda-feira.

Changpeng Zhao, fundador da maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance, sofreu as maiores perdas, com sua fortuna encolhendo em US$ 85,6 bilhões desde o início do ano, para US$ 10,2 bilhões.

O fundador da Tesla e da Space X, Elon Musk, ocupa o segundo lugar em termos de perdas de dinheiro, tendo dito adeus a cerca de US$ 73,2 bilhões.













O fundador da Amazon, Jeff Bezos, perdeu US$ 65,3 bilhões, enquanto a riqueza do proprietário da Meta, Mark Zuckerberg, encolheu US$ 64,4 bilhões.

O chefe do grupo Louis Vuitton Moet Hennessy, Bernard Arnault, também foi infeliz, tendo perdido US$ 56,8 bilhões até agora este ano.

Os cofres dos bilionários russos não sofreram perdas tão grandes, mas suas fortunas caíram mesmo assim.

O chefe da NOVATEK, Leonid Mikhelson, perdeu US$ 7,29 bilhões, o proprietário da Severstal, Alexei Mordashov, caiu US$ 7,4 bilhões, e a riqueza do ex-proprietário do Chelsea Football Club, Roman Abramovich, caiu US$ 5,85 bilhões, estima a Bloomberg.

Analistas culparam as condições econômicas pela queda das fortunas, já que a alta da inflação e os aumentos das taxas de juros abalam os mercados financeiros.

