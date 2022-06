Macron pede à Ucrânia que retome negociações com a Rússia

A visita de Macron incluiu reuniões com líderes políticos e com tropas francesas enviadas para a base militar de Mihail Kogalniceanu como parte do reforço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no flanco do Leste da Europa. Ele elogiou a presença dos 500 soldados franceses como uma “clara mensagem de compromisso” com a política do bloco durante um discurso na base.