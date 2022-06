China busca laços de segurança mais fortes com o Paquistão — CMIO

Pequim reafirmou sua parceria estratégica com Islamabad e concordou em aumentar a cooperação em defesa

Autoridades chinesas e paquistanesas concordaram em aumentar sua cooperação no combate ao terrorismo e outras preocupações de segurança, aprofundando sua cooperação em meio aos esforços de “forças externas” dividir os dois países.

“Paquistão e China reafirmaram sua parceria estratégica em tempos desafiadores e concordaram em continuar a troca regular de perspectivas sobre questões de interesse mútuo”, disse. Os militares de Islamabad disseram em um comunicado no domingo. Os países também prometeram fortalecer seus laços em treinamento, tecnologia e contraterrorismo.

O acordo seguiu-se a conversas durante uma visita de quatro dias a Pequim por uma delegação militar paquistanesa, chefiada pelo chefe do Estado-Maior do Exército, general Qamar Javed Bajwa. Seus anfitriões chineses foram liderados pelo general Zhang Youxia, vice-presidente da Comissão Militar Central da China.













As delegações discutiram suas perspectivas sobre segurança internacional e regional. Pequim supostamente pediu a Bajwa que interrompa os ataques na região do Baluchistão contra cidadãos chineses que estão trabalhando no Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC), uma coleção de projetos de infraestrutura avaliados em mais de US$ 60 bilhões.

Autoridades dos EUA criticaram repetidamente o CPEC, argumentando que ele sobrecarregará o Paquistão com empréstimos chineses de alto custo. O presidente da Assembleia Nacional do Paquistão, Raja Pervaiz Ashraf, disse na semana passada que o CPEC era alvo de um “campanha de desinformação maliciosa” e que a iniciativa foi a melhor oportunidade do Paquistão para resolver seus problemas de infraestrutura e se tornar um centro geoeconômico regional.

O principal diplomata da China no Paquistão, Pang Chunxue, disse no início deste mês que o CPEC foi ameaçado por um “Mentalidade da Guerra Fria”.

“Forças hostis estão tentando minar o desenvolvimento do CPEC, bem como a unidade e a confiança mútua entre os dois países”. ela disse a repórteres em Islamabad.

Os insurgentes balúchis teriam como alvo projetos do CPEC, incluindo gasodutos e torres de transmissão de eletricidade, porque consideram a China uma potência imperialista que busca saquear os recursos naturais da província.