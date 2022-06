EUA permitem transações de energia com bancos russos sancionados — CMIO

Certas atividades limitadas foram autorizadas até 5 de dezembro, diz o Departamento do Tesouro

O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu na terça-feira uma licença geral autorizando transações relacionadas à energia com bancos russos sancionados até dezembro. A licença anterior expirava em 24 de junho.

De acordo com o documento, publicado no site do departamento, serão permitidas transações com Vnesheconombank, Otkritie, Sovcombank, Sberbank, VTB, Alfa-Bank e o Banco Central da Rússia.

“Para os fins desta licença geral, o termo ‘relacionado à energia’ significa a extração, produção, refinamento, liquefação, gaseificação, regaseificação, conversão, enriquecimento, fabricação, transporte ou compra de petróleo.” lê-se a declaração.

Isso inclui petróleo bruto, condensados ​​de arrendamento, óleos inacabados, líquidos de gás natural, produtos petrolíferos, gás natural ou outros produtos capazes de produzir energia, afirma.

Também estão incluídos nesta categoria carvão, madeira ou produtos agrícolas usados ​​para fabricar biocombustíveis ou urânio em qualquer forma, bem como o desenvolvimento, produção, geração, transmissão ou troca de energia, por qualquer meio, incluindo nuclear, térmico, e fontes de energia renováveis.

Washington impôs sanções aos maiores bancos da Rússia, congelando quaisquer ativos “tocar o sistema financeiro dos EUA” e proibindo os americanos de fazer negócios com eles.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT