Economia dos EUA enfrenta grande recessão – economistas – CMIO

A economia dos EUA está prestes a entrar em recessão, previram especialistas econômicos, descartando previsões mais otimistas do Federal Reserve. O ex-secretário do Tesouro Larry Summers alertou no domingo que as previsões relacionadas à inflação do Fed foram “muito otimista” e insistiu que enfrentasse a recessão de frente.

“Quando a inflação está tão alta como está agora e o desemprego está tão baixo quanto está agora, quase sempre é seguido, dentro de dois anos, por recessão”, declarou Summers durante uma aparição de domingo na CNN, contrariando a alegação da atual secretária do Tesouro Janet Yellen de que “nada… sugiro[s] uma recessão está em andamento.”













Summers apontou para “o que está acontecendo nos mercados de ações e títulos” e os recentes números do sentimento do consumidor no fundo do poço como prova de que “há certamente um risco de recessão no próximo ano” e essa “é mais provável que tenhamos uma recessão nos próximos dois anos.” As coisas podem piorar ainda mais dependendo do preço do petróleo, acrescentou, destacando o “corre o risco de subir mais.”

Os preços do gás já estão em recordes nos EUA, ultrapassando recentemente uma média de US$ 5 por galão – mais do que o dobro do que eram quando o presidente Joe Biden entrou na Casa Branca – e os índices de ações Nasdaq e S&P 500 registraram sua pior semana da semana. ano no início deste mês, na esteira de um aumento de 8,6% nos preços ao consumidor, ainda maior do que o previsto.

Apesar da sensação de destruição que permeia os mercados, Yellen insistiu que os gastos com consumidores e investimentos são fortes o suficiente para evitar uma recessão – mesmo que ela mesma tenha admitido que estava “errado” sobre a inflação galopante que caracterizou a presidência de Biden.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também tem se esforçado para minimizar as dificuldades enfrentadas pelo banco central dos EUA, embora tenha reconhecido que aumentar as taxas de juros na tentativa de acabar com a inflação pode causar “alguma dor” e aumentar as taxas de desemprego “alguns carrapatos.” No entanto, ele não parece estar convencendo seus pares.

“Isso não é pousar um avião em uma pista de pouso regular”, apontou Tara Sinclair, economista da Universidade George Washington. “Isso é pousar um avião em uma corda bamba, e os ventos estão soprando. A ideia de que vamos reduzir a renda apenas o suficiente e os gastos o suficiente para trazer os preços de volta à meta de 2% do Fed não é realista.”

De fato, 70% dos principais economistas consultados pelo Financial Times no domingo previram uma recessão até o final do próximo ano, e 40% dos entrevistados acham que ocorrerá antes do final do segundo trimestre de 2023. As recessões são oficialmente declaradas pelo governo. National Bureau of Economic Research, que define um como “um declínio significativo na atividade econômica que se espalha por toda a economia e dura mais de alguns meses.”

A maioria dos americanos já acredita que os EUA estão em recessão, de acordo com uma pesquisa realizada no início deste mês. 55% dos entrevistados, incluindo 70% dos republicanos e 43% dos democratas, acreditam que a recessão ainda debatida pelos economistas já chegou. Diante do aumento dos preços de produtos básicos como alimentos e gasolina, suas opiniões permanecem inabaláveis ​​pela insistência do governo Biden de que os EUA estão realmente em modo de recuperação.

À medida que o Fed aumenta as taxas de juros em uma tentativa de conter a inflação, a quantidade de dívidas suportadas pelo americano médio só aumentará, sobrecarregando ainda mais os recursos já escassos da maioria das famílias e acumulando a dor econômica. Poucos especialistas econômicos apresentaram alternativas para a solução de aumentar as taxas de juros, embora haja um debate sobre se aumentá-las rápida ou lentamente causará o mínimo de sofrimento.