“A Rússia está interessada em alcançar em breve acordos políticos e diplomáticos que permitam a cessação das hostilidades. No entanto, agora as negociações entre Moscou e Kiev estão congeladas pelo lado ucraniano. Foram as ações destrutivas dos EUA, Reino Unido e seus aliados que impediram o diálogo russo-ucraniano”, disse o Patrushev.

De acordo com a autoridade, a Rússia tentou repetidamente, mas em vão, alertar os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) contra o envio de armas para a Ucrânia, encorajando “sentimentos militaristas, nazistas e russófobos do regime de Kiev”, em apoio às suas aspirações de se juntar à Aliança Atlântica.