O chefe da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, afirmou que o Ocidente quer usar o Oriente Médio para “cercar” a Rússia

O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, em entrevista no domingo, acusou o Ocidente de pressionar os estados árabes a condenar a Rússia por sua operação militar na Ucrânia e votar contra Moscou em fóruns internacionais, em uma tentativa de “cercar” Rússia com aliados do Oriente Médio complacentes.

Vários membros da Liga Árabe – incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito – votaram a favor de uma resolução da Assembleia Geral da ONU em março, expressando oposição à ofensiva da Rússia. No entanto, a própria liga, que representa 22 estados árabes, não ofereceu uma visão semelhante sobre as ações de Moscou, afirmando no final de fevereiro que apoia uma resolução diplomática para “a crise na Ucrânia”, e reconhecendo que seus membros compartilham “relações próximas” com “os dois lados da crise”.

Relatos da mídia na época sugeriram que os EUA fizeram lobby no Egito “e vários outros países” a dar o seu apoio político a Kiev e “reduzir o ritmo” da sua cooperação com a Rússia.













Em entrevista à rede de TV Sada el-Balad do Egito no domingo, Gheit confirmou que o Ocidente realmente pressionou os membros da liga em uma tentativa de colocá-los a bordo e geopoliticamente “cercar” Rússia.

“Eles não sucumbiram a esse ditame ao qual foram submetidos, e alguns até se recusaram a votar condenando as ações da Federação Russa”, disse. Gheit afirmou, de acordo com uma reportagem do canal de TV Al-Mayadeen.

Dos membros da Liga Árabe, Argélia, Irã, Iraque e Sudão se abstiveram da votação final da ONU, enquanto a Síria, um aliado russo cuja participação na liga foi suspensa desde 2011, se opôs à resolução. Dias antes da votação, os relatórios sugeriram que os Emirados Árabes Unidos e o Egito se abstivessem.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, que se reuniu com membros da liga em abril, já acusou o Ocidente de coagir outras nações a tomar seu lado em defesa da ordem mundial dominada pelos EUA.

“A formação de um mundo multipolar está em andamento, e nossos colegas ocidentais estão tentando impedir esses processos. Eles querem manter e estender seu domínio a todas as regiões. Eles estão tentando mobilizar todos os outros países para ficarem sob sua bandeira, usando a situação na Ucrânia e em torno dela como pretexto”, Lavrov disse após uma reunião com a Organização de Cooperação Islâmica no mês passado.

Enquanto a maioria dos membros da Liga Árabe ficou do lado de Washington durante a votação da ONU em março, uma pesquisa do Arab News/YouGov no mês passado descobriu que em 13 dos 14 países árabes pesquisados, a maioria dos entrevistados culpou a aliança da OTAN liderada pelos EUA pelo conflito na Ucrânia. , em vez da Rússia. A única exceção foi a Síria, onde os entrevistados culparam cada lado igualmente.