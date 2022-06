Juiz do Reino Unido rejeita recurso de deportação da África — CMIO

Com o recurso anulado, o Ministério do Interior está prestes a enviar o primeiro grupo de requerentes de asilo para Ruanda na terça-feira

O Tribunal de Recurso do Reino Unido decidiu na segunda-feira que uma decisão anterior que permitia ao governo enviar requerentes de asilo para Ruanda não pode ser revogada. A decisão abre caminho para o primeiro avião partir para a nação africana na terça-feira.

O recurso, interposto por dois grupos de direitos humanos e um sindicato, foi indeferido pelo juiz Rabinder Singh, que argumentou que seu tribunal de apelações não poderia interferir em um “claro e detalhado” decisão de um juiz do Tribunal Superior na sexta-feira, que deu luz verde aos voos de deportação.

Uma contestação separada à decisão, apresentada pela ONG Asylum Aid, está atualmente sendo ouvida no Supremo Tribunal.

Com esse último desafio improvável de sucesso, apenas oito requerentes de asilo estarão a bordo do voo de terça-feira. A ONG Care4Calais disse na sexta-feira que o voo estava inicialmente previsto para levar 31 pessoas, mas 23 “tiveram seus ingressos de Ruanda cancelados” por motivos desconhecidos.













Com o número de imigrantes chegando às costas da Grã-Bretanha atingindo um recorde de 28.300 em 2021, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou um acordo em abril pelo qual Ruanda abrigaria migrantes que buscam asilo na Grã-Bretanha em troca de um adiantamento de £ 120 milhões (US $ 148 milhões). As notícias do esquema causaram indignação entre muitos, mas Johnson insistiu que isso tornaria impopular a rota de contrabando de pessoas para o Reino Unido e diminuiria o calor dos serviços sociais britânicos.

Os migrantes cujos pedidos de asilo no Reino Unido forem aceitos receberão o status de refugiado no Reino Unido.

Por razões que ele não deu detalhes, Johnson disse no mês passado que os refugiados que fogem do conflito na Ucrânia não seriam enviados para Ruanda, mas seriam conduzidos ao Reino Unido e autorizados a trazer seus parentes.