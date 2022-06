O chefão da polícia recebe um grande pagamento após o escândalo nazista – CMIO

O chefe de polícia assistente do estado de Washington exibiu símbolos ligados a Hitler em seu local de trabalho

Um ex-chefe de polícia assistente americano – Derek Kammerzell, de Kent, Washington – está sendo demitido de seu departamento por colocar insígnias nazistas na porta de seu escritório – mas também deve receber um pára-quedas dourado de US$ 1,52 milhão, confirmaram os líderes da cidade na sexta-feira.

Ao reconhecer que o ex-policial estava recebendo “uma soma substancial”, as autoridades da cidade defenderam o pagamento, argumentando que isso lhes permitia seguir em frente, livrando a cidade de um funcionário distraído que poderia atraí-los para um atoleiro legal que poderia custar muito mais aos contribuintes.













As autoridades da cidade disseram que era “claro que o Chefe Adjunto teria dificuldade significativa em ser um líder eficaz no Departamento” em um comunicado divulgado na sexta-feira. Explicando que eles tentaram demitir Kammerzell durante o processo disciplinar inicial – o que acabou levando ele a receber um tapa no pulso na forma de uma suspensão de duas semanas com “Treinamento” – eles argumentaram que ele teria sido devolvido ao trabalho por um árbitro independente e devolvido os salários, dado seu histórico disciplinar impecável. A história de 27 anos de Kammerzell com a força não apresentou queixas de força excessiva ou outros problemas, e isso teria sido levado em consideração pelo árbitro, apontou o comunicado.

No entanto, reclamações sobre a disciplina branda aplicada a Kammerzell o colocaram em licença remunerada em dezembro, com a cidade tentando convencê-lo a renunciar – mesmo reconhecendo que sua remoção custaria aos contribuintes. De acordo com a lei federal, o subchefe não poderia ser julgado pelo mesmo crime duas vezes – uma cláusula chamada ‘duplo risco’ – o que significa que ele teria que ser pago para sair. Dado que a demanda inicial feita por Kammerzell para se afastar do departamento foi de US$ 3,11 milhões, a cidade considerou o último “compromisso” de US$ 1,52 milhão um sucesso “decisão”, com os membros do conselho da cidade concordando, de acordo com o comunicado.

Em relação às folhas de carvalho e insígnias de diamante que ele postou em sua porta em setembro de 2020, Kammerzell afirmou por meio de seu advogado nomeado pela cidade que, embora soubesse que a insígnia era alemã, ele não sabia que era especificamente relacionado aos nazistas, tendo visto isso em a série de TV de história alternativa ‘Man in the High Castle’, que é baseada em um romance de Philip K. Dick em que os alemães e japoneses vencem a Segunda Guerra Mundial e ocupam os EUA. Kammerzell insistiu que não era “expressando quaisquer sentimentos positivos sobre os governos nazistas ou fascistas.”

Ele argumentou que havia colado a insígnia porque um colega o apelidou de “general alemão” por causa de seu sobrenome anos antes.

No entanto, uma investigação interna descobriu que ele estava bem ciente do significado da insígnia, refletindo o status de um obergruppenfuhrer da SS (um alto funcionário do grupo paramilitar nazista de elite), e foi ouvido fazendo uma piada sobre seu avô “morrendo no holocausto” – ficando bêbado e caindo de uma torre de guarda. Kammerzell reconheceu que raspou os pelos faciais em um “bigode de Hitler” em um ponto e os investigadores encontraram uma foto do oficial em lederhosen em uma celebração da Oktoberfest parecendo estar fazendo uma saudação fascista – embora ele insistisse que o fotógrafo apenas o pegou no meio da onda.

O advogado sindical de Kammerzell, no entanto, argumentou que ele estava sendo oferecido como um “Cordeiro sacrificial” para a política da cidade. O prefeito Dana Ralph liderou a acusação ao pedir sua renúncia depois que a punição inicial de duas semanas de folga sem pagamento não conseguiu pacificar a comunidade judaica de Kent.