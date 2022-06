OTAN é surpreendida pela oposição turca a novos candidatos — CMIO

Jens Stoltenberg foi surpreendido pelas objeções de Ancara à adesão da Suécia e da Finlândia ao bloco militar

A Otan não tinha motivos para acreditar que haveria problemas com os pedidos de adesão da Suécia e da Finlândia, disse o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, nesta segunda-feira, admitindo que foi pego de surpresa por “legítimo” preocupações turcas. Ele ainda quer que Estocolmo e Helsinque se juntem o mais rápido possível.

“No início do processo, não tínhamos motivos para acreditar que haveria algum problema”, Stoltenberg disse ao Financial Times na segunda-feira, enquanto visitava a Suécia. Em abril, a Otan havia prometido à Suécia e à Finlândia que o primeiro estágio de sua adesão levaria apenas algumas semanas, apenas para encontrar objeções turcas, pois Ancara acusou os dois países de apoiar o terrorismo.

“As preocupações turcas não são novas”, Stoltenberg acrescentou, chamando a Turquia “um aliado importante, e quando um aliado levanta preocupações de segurança, temos que abordá-las”.

“São preocupações legítimas. Trata-se de terrorismo, trata-se de exportações de armas”, Stoltenberg disse no domingo na Finlândia. “Temos que abordar as preocupações de segurança de todos os aliados, incluindo as preocupações turcas sobre o grupo terrorista PKK.”













“Meu objetivo é ter a Finlândia e a Suécia como membros o mais rápido possível. Ainda pode ser rápido em comparação com outros processos de adesão”, o chefe da aliança disse ao FT.

Stoltenberg acrescentou que sua esperança era que o assunto fosse resolvido “dentro de um prazo razoável”, mas que não havia prazo para fazê-lo, sugerindo que talvez não fosse feito antes da cúpula da OTAN no final de junho.

Ancara acusou Helsinque e Estocolmo de abrigar membros de grupos curdos ilegais que considera serem “terroristas” e bloqueando as exportações de armas para a Turquia. A Suécia e a Finlândia queixaram-se de que a Turquia não lhes apresentou exigências específicas. Uma lista de dez pontos apareceu na mídia turca na semana passada, mas ainda não está claro se representa a posição oficial de Ancara.

Espera-se que Stoltenberg convoque autoridades suecas, finlandesas e turcas em Bruxelas nas próximas semanas. No mês passado, Ancara sediou conversas com delegações de Estocolmo e Helsinque, mas o presidente turco Recep Tayyip Erdogan mais tarde reclamou que eles não estavam “no nível desejado”.