Estudo aponta para mortes causadas por bloqueios de Covid-19 — CMIO

Durante os primeiros dois anos da pandemia, medidas restritivas levaram a dezenas de milhares de mortes, afirmam pesquisadores

Os EUA registraram quase 170.000 mortes em excesso durante a pandemia de Covid-19, que não foram causadas pelo próprio vírus – já que a obesidade, o abuso de substâncias e outros assassinos aumentaram em meio aos bloqueios impostos pelo governo, mostrou um novo estudo.

Os números foram revelados em um relatório divulgado este mês pelo National Bureau of Economic Research (NBER). O número real provavelmente foi maior, observou o estudo, já que a estimativa não inclui 72.000 pessoas que morreram com o vírus, mas não necessariamente por causa disso.

O relatório sugeriu que o excesso de mortes não-Covid pode ter sido “danos colaterais das escolhas políticas”. O NBER apontou fatores como aumento da violência armada, uso de drogas e álcool, tabagismo e ganho de peso durante os bloqueios.













“Achamos especialmente notável que os resultados de saúde não-Covid não foram monitorados mais de perto para, entre outras coisas, determinar se as políticas públicas ou privadas da Covid os estavam agravando”. disseram os autores do estudo. Eles acrescentaram que, embora os críticos possam culpar o excesso de mortes em escolhas pessoais, em vez de políticas públicas, “Isso não é desculpa para ignorar esse número crescente de mortos ou empurrar um exame dessas mortes para segundo plano”.

As mortes por causas induzidas por drogas e álcool aumentaram 13% e 28%, respectivamente, excedendo os níveis basais em um total de 24.000 pessoas anualmente, disse o NBER. Houve 32.000 mortes em excesso anualmente por doenças circulatórias, cerca de 4% acima da linha de base, e as mortes causadas por diabetes ou obesidade foram 10% maiores do que o esperado, com uma média estimada de 15.000 casos adicionais a cada ano.

Mesmo que os governos monitorem de perto os casos e mortes de Covid, poucos dados foram oferecidos sobre o que está acontecendo com os resultados da saúde além do vírus, disse o NBER. “Havia pouca curiosidade em testar se as políticas públicas ou privadas da Covid estavam agravando problemas de saúde anteriores”, disse. disseram os autores, acrescentando que suas descobertas sobre os danos à saúde experimentados durante a pandemia foram “significativo e histórico”.

As mortes por Covid-19 afetam predominantemente os idosos, mas as mortes não por Covid durante a pandemia aumentaram em todas as faixas etárias adultas, segundo o NBER. De fato, as mortes por todas as causas aumentaram mais acentuadamente entre os jovens adultos do que entre os idosos durante a pandemia.













“Outros dados sobre dependência de drogas, tiroteios não fatais, ganho de peso e exames de câncer apontam para uma emergência de saúde histórica, mas em grande parte não reconhecida”. disseram os autores.

As taxas per capita de excesso de mortes não-Covid foram semelhantes nos países da União Europeia. Uma exceção foi a Suécia, onde as mortes não relacionadas à Covid caíram abaixo dos níveis basais. “Suspeitamos que algumas das diferenças internacionais se devam ao padrão usado para designar uma morte como Covid, mas talvez também o resultado da Suécia esteja relacionado à minimização da interrupção do estilo de vida normal de seus cidadãos”, disse. disse NBER.

Um estudo da Universidade John Hopkins divulgado no início deste ano sugeriu que os bloqueios do Covid-19 em todo o mundo impediram poucas ou nenhuma morte pelo vírus. “Embora esta meta-análise conclua que os bloqueios tiveram pouco ou nenhum efeito na saúde pública, eles impuseram enormes custos econômicos e sociais onde foram adotados”. disseram os autores do estudo. “Em consequência, as políticas de bloqueio são infundadas e devem ser rejeitadas como instrumento de política pandêmica.”