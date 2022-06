Biden decide estender sanções à Coreia do Norte por mais um ano

Trata-se da prorrogação do chamado regime de estado de emergência envolvendo a Coreia do Norte, que prevê a manutenção de restrições impostas em diferentes anos com base em diversos decretos presidenciais.

As medidas foram tomadas por Washington para impedir o que na visão norte-americana seria a proliferação de armas de destruição em massa e seus meios de lançamento por Pyongyang.

“A existência e o risco de proliferação nuclear na península coreana e as políticas e ações do governo norte-coreano continuam a representar ameaças extremas à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA”, diz o documento assinado por Biden.

Kim Jong-un, líder supremo norte-coreano, durante reunião do Politburo do Partido dos Trabalhadores da Coreia, na sede do Comitê Central do partido em Pyongyang, Coreia do Norte, 21 de maio de 2022

Uma cópia do documento foi enviada ao Congresso pelo chefe do governo dos EUA para a extensão do regime de sanções.

No dia 5 de junho, os EUA e a Coreia do Sul lançaram oito mísseis, na costa leste sul-coreana, em resposta a recentes testes realizados pela Coreia do Norte.

Segundo a Coreia do Sul, esta é exatamente quantidade de projéteis disparados no teste da Coreia do Norte um dia antes, em 4 de junho, com oito mísseis balísticos de curto alcance sendo lançados em direção ao mar do Japão (também conhecido como mar do Leste).

