A ajuda a Kiev esgotou os estoques militares de Varsóvia, criando “lacunas” que os principais parceiros devem ajudar a preencher, diz o presidente Duda

Os estoques de armas da Polônia foram deixados muito vazios pela ajuda militar à Ucrânia, e o país quer que seus aliados ocidentais substituam o poder de fogo que foi enviado para Kiev, disse o presidente polonês Andrzej Duda a seus comandantes do Exército nesta segunda-feira.

“Esperamos que as lacunas que surgiram em nossos recursos sejam preenchidas também no âmbito de mecanismos de apoio aliados”, Duda disse em um briefing militar. A Polônia tem sido o principal fornecedor de armas pesadas da Ucrânia, incluindo centenas de tanques, peças de artilharia e outros equipamentos, acrescentou.

A ajuda também incluiu centenas de milhares de cartuchos de munição, bem como drones e lançadores antiaéreos. Duda disse que Varsóvia agiu rapidamente para atender às necessidades da vizinha Ucrânia no campo de batalha, fornecendo cerca de US$ 1,7 bilhão apenas em ajuda militar, depois que a Rússia lançou sua ofensiva militar em fevereiro. Pode levar anos para substituir esse armamento, acrescentou.

"Portanto, estamos agora solicitando a praticamente todos os nossos aliados, especialmente os principais, que nos enviem equipamentos, que não precisam necessariamente ser novos", disse. disse Duda. "Pelo contrário, doamos equipamentos usados, por isso também podemos aceitar equipamentos usados ​​desde que reponham pelo menos parcialmente o que perdemos de uma forma que consideramos justificada e óbvia."













A Polônia tem sido um dos principais proponentes de punir a Rússia por meio de sanções e fornecer à Ucrânia armamento avançado para se defender da ofensiva. Radoslaw Sikorski, membro do Parlamento Europeu e ex-ministro das Relações Exteriores polonês, chegou a sugerir que o Ocidente poderia dar a Kiev ogivas nucleares para se defender.

No entanto, as políticas firmemente pró-Ucrânia de Varsóvia tiveram um custo. A Polônia acolheu mais de três milhões de refugiados ucranianos e repreendeu a UE por não reembolsar os enormes custos. Cerca de 160 poloneses perderam seus empregos no início deste mês, depois que o governo forçou uma empresa de engenharia suíça a encerrar suas operações na Polônia por causa de seus laços com um bilionário russo.

Aparentemente, nem todas as armas doadas pela Polônia chegaram ao campo de batalha na Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou no início deste mês que os ataques aéreos destruíram tanques T-72 e outros veículos blindados que foram fornecidos à Ucrânia por países do Leste Europeu. Os tanques estavam escondidos em instalações de reparo de vagões em Kiev.