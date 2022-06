Israel pede aos cidadãos que deixem a cidade turca — CMIO

Autoridades antiterroristas dizem que Istambul deve ser evitada em meio a temores de ataques iranianos

O governo israelense emitiu um alerta de viagem para Istambul e elevou seu alerta de terrorismo para o nível mais alto depois que autoridades alegaram ter encerrado vários planos de ataque iranianos contra turistas.

Ministro das Relações Exteriores Yair Lapid anunciado o novo comunicado para a cidade turca na segunda-feira, citando “uma série de tentativas de ataques terroristas iranianos contra israelenses que saíram de férias em Istambul” nas últimas semanas.

“Estamos pedindo aos israelenses que não voem para Istambul e, se você não tiver necessidade vital, não voe para a Turquia. Se você já está em Istambul, volte para Israel o mais rápido possível… Nenhumas férias valem a sua vida”,

A declaração de Lapid coincidiu com uma decisão do Escritório de Contraterrorismo de Israel de elevar o nível de alerta para Istambul ao topo da escala – uma distinção compartilhada com o Afeganistão e o Iêmen devastados pela guerra – “dada a ameaça contínua e as intenções iranianas de ferir os israelenses”. O resto da Turquia foi sinalizado com um alerta contra viagens não essenciais.













O ministro das Relações Exteriores de Israel ofereceu poucos detalhes sobre os supostos complôs iranianos, dizendo apenas que visavam “sequestro ou assassinato” israelenses. De acordo com relatos da mídia local, vários cidadãos que visitavam Istambul foram “esvaziou” por agentes de segurança na semana passada por temores de que assassinos iranianos atacassem. O Canal 13 de Israel observou que as autoridades não estão planejando realizar uma operação de resgate e que alguns cidadãos desejam permanecer na cidade apesar dos avisos, embora um aumento de voos transportando milhares de passageiros da Turquia para Israel tenha sido relatado na segunda-feira.

O aumento do alarme sobre Istambul segue avisos anteriores do Conselho de Segurança Nacional de Israel, que declarou no mês passado que “Operadores terroristas iranianos” estavam presentes na Turquia e representavam uma ameaça para os israelenses. Na época, mais de 100 cidadãos residentes na Turquia foram contatados por autoridades antiterroristas e solicitados a voltar para casa.

As tensões entre Israel e Irã aumentaram nas últimas semanas, com Teerã acusando seu rival de assassinar um oficial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) na capital iraniana no mês passado. Embora Israel não tenha abordado formalmente as alegações, um oficial de inteligência israelense não identificado disse ao New York Times que o país estava realmente por trás do assassinato, uma acusação posteriormente negada por um legislador sênior.