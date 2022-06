Morgan Stanley: EUA têm 50% de chance de entrarem em recessão em meio à queda dos mercados

Durante uma conferência, o empresário afirmou que “é pouco provável que no momento ocorra uma recessão profunda e duradoura”, segundo a CNBC.

Apesar do otimismo de Gorman, o Departamento norte-americano do Trabalho revelou que o índice de preços ao consumidor subiu 8,6% em maio com relação aos últimos 12 meses, resultando em novas perdas em Wall Street.