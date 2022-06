Trump acusa democratas de conspiração — CMIO

Ex-presidente diz que a investigação sobre os distúrbios do Capitólio visa impedi-lo de concorrer novamente ao cargo em 2024

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, acusou os democratas dos EUA de usar a investigação sobre os distúrbios do Capitólio para distrair os americanos do fato de que seu país está “sendo destruído” e impedi-lo de concorrer novamente ao cargo em 2024.

Trump fez a alegação na segunda-feira em um comunicado de 12 páginas, emitido em resposta ao lançamento na semana passada das audiências públicas do comitê da Câmara investigando os eventos de 6 de janeiro de 2021.

Membros do Congresso estão construindo um caso de que o público de Trump, insistindo que a eleição de 2020 foi roubada dele – apesar de assessores presidenciais dizerem repetidamente que isso não é verdade – enganou seus apoiadores e os levou a invadir o prédio do Capitólio.













Trump rejeita as alegações. “Nosso nação está sofrendo. Nossa economia está na sarjeta. A inflação é galopante. Os preços do gás atingiram um recorde histórico. Os navios não podem descarregar a carga. As famílias não podem obter a fórmula infantil necessária. Somos uma vergonha em todo o mundo”, ele escreveu.

Mas em vez de tentar resolver esses e outros problemas, o “Congresso Democrata” está encenando “um Tribunal Canguru, na esperança de distrair o povo americano da grande dor que está sentindo”, afirmou o ex-presidente.

Dezessete meses após os eventos de 6 de janeiro, os democratas não conseguem oferecer soluções. Eles estão desesperados para mudar a narrativa de uma nação fracassada… Não se engane, eles controlam o governo. Eles são os donos desse desastre. Eles esperam que essas audiências alterem de alguma forma suas perspectivas de fracasso.

Trump repetiu sua afirmação de que os democratas “obteve o poder por meio de uma eleição fraudulenta, e o povo de nosso país está zangado e triste”.

A sonda de 6 de janeiro é “meramente uma tentativa de impedir um homem que lidera em todas as pesquisas, contra republicanos e democratas por amplas margens, de concorrer novamente à presidência”. escreveu Trump.

“Os Estados Unidos estão sendo destruídos. Os democratas sabem que eu corrigiria tudo isso e estão fazendo tudo ao seu alcance para me impedir”. ele adicionou.