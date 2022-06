Rússia promete ‘cuidar’ de empresas estrangeiras — CMIO

O Kremlin diz que isso inclui empresas que permaneceram e aquelas que planejam retornar após a interrupção das operações em meio à crise na Ucrânia.

As empresas estrangeiras que permanecem na Rússia ou planejam retornar apesar da pressão das sanções relacionadas à Ucrânia receberão condições favoráveis, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, neste domingo.

“Cuidamos bem dos empresários estrangeiros que ficam [in Russia]. Temos muito respeito e o mesmo cuidado com aqueles empresários que, sob pressão, agora são obrigados a esperar, mas que já disseram que retomarão suas atividades aqui o mais breve possível.”, afirmou o funcionário.

Os comentários de Peskov foram feitos antes do 25º Fórum Econômico Internacional de Petersburgo (SPIEF), que será realizado na próxima semana. Ele disse que este ano os organizadores do fórum esperam menos representantes de empresas ocidentais do que em anos anteriores. No entanto, de acordo com Peskov, seu número será menor não devido à relutância em trabalhar com a Rússia, mas devido à pressão política em relação à operação militar da Rússia na Ucrânia.













“Sim, há uma decisão de governos individuais, há uma decisão da União Europeia como associação de integração, há uma diretiva para todos os aliados dos EUA [to cut ties with Russia]. Mas muitos empresários da América e da Europa, infelizmente, são obrigados a esperar, mas pretendem voltar ao nosso mercado na primeira oportunidade,”, afirmou Peskov.

O êxodo de empresas internacionais da Rússia começou logo depois que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro. Os países ocidentais responderam com sanções, o que tornou as transações financeiras e logísticas difíceis, se não impossíveis, para algumas empresas, enquanto a condenação generalizada no Ocidente das ações da Rússia fez com que as empresas que trabalham no país temem por sua imagem pública. Segundo estimativas do Yale Institute for Senior Leadership, quase metade das 1.345 grandes empresas internacionais representadas no país suspenderam ou encerraram suas operações no mercado russo.

O presidente Vladimir Putin também afirmou recentemente que a Rússia acolheria as empresas que desejam retornar e alertou que algumas empresas podem se arrepender de sua decisão de deixar o mercado russo. Peskov reiterou essa visão, afirmando que para muitas das empresas que saíram será mais difícil e mais caro voltar, porque “o vácuo” criado por uma empresa que sai do mercado russo “é instantaneamente preenchido por outra pessoa.”

