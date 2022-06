Rússia vira 2ª maior exportadora de petróleo à Índia em meio às sanções ocidentais

A Arábia Saudita normalmente fornece cerca de 17% da demanda mensal de petróleo da Índia e costumava ser sua segunda maior fornecedora de petróleo. No entanto, as refinarias indianas cortaram suas compras de petróleo em maio após a Saudi Aramco, a maior exportadora de petróleo, ter aumentado os preços para todas as regiões. Com o aumento do preço do petróleo bruto Brent no Oriente Médio, sua participação das aquisições da Índia caiu de 71% para 59,7% em abril.