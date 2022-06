Rússia coloca a mídia britânica e figuras militares na lista negra — CMIO

A lista inclui 49 pessoas, incluindo jornalistas, chefes de grandes meios de comunicação, pessoal das forças armadas e oficiais de defesa

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia proibiu a entrada de 49 cidadãos britânicos no país.

A lista, divulgada na terça-feira, inclui funcionários da indústria de defesa, representantes das Forças Armadas britânicas, além de 29 jornalistas e chefes de grandes meios de comunicação, como BBC, Financial Times, Sky News, The Daily Telegraph, The Daily Mail, The Independent, Channel 4 News e The Guardian.

Dois ex-correspondentes de Moscou deste último estão incluídos: Luke Harding e Shaun Walker. Harding já havia sido brevemente expulso de Moscou, em 2011, devido a violações de visto. O colunista de longa data do The Moscow Times e crítico incisivo da Rússia, Mark Galeotti, também está incluído. Ele está atualmente empregado na RUSI, um grupo de lobby do setor de defesa financiado pelo Departamento de Estado dos EUA, os governos britânico e do Catar e fornecedores de armas – como BAe Systems e Lockheed Martin.

Outras figuras proeminentes da mídia na lista negra incluem o escritor do Financial Times Gideon Rachman, o regular do Sunday Times Dominic Lawson e a correspondente da BBC Orla Guerin.

O ministério divulgou um comunicado em seu site explicando a decisão e afirmando que acredita “os jornalistas britânicos da lista estão envolvidos na disseminação deliberada de informações falsas e unilaterais sobre a Rússia e os eventos na Ucrânia e no Donbass”.

“Com suas avaliações tendenciosas, eles também contribuem para alimentar a russofobia na sociedade britânica”. a declaração acrescentou.

Moscou afirma que a lista negra de jornalistas ocidentais vem em resposta às sanções e pressão exercida sobre os meios de comunicação russos no exterior.

A lista da Rússia também inclui 20 cidadãos britânicos que foram considerados ligados à indústria de defesa do Reino Unido, incluindo o vice-secretário de Defesa Jeremy Mark Quin, o subsecretário de Defesa Leo Docherty, o comandante da Marinha Real Benjamin John Key e o comandante da Força Aérea Real Michael Wigston.













O ministério observou que essas pessoas estavam envolvidas na tomada de decisões sobre o fornecimento de armas à Ucrânia, que estão sendo usadas por “formações nazistas locais para matar civis e destruir a infraestrutura civil”.

A declaração conclui afirmando que a “lista de parada” ainda não está finalizado e que o ministério continuará trabalhando nisso, presumivelmente planejando adicionar mais pessoas à lista.

Até agora, a Rússia baniu vários políticos, atores e empresários estrangeiros, incluindo 1.023 cidadãos americanos, incluindo o presidente dos EUA Joe Biden e seu filho Hunter Biden, o secretário de Estado Antony Blinken, a vice-presidente Kamala Harris e a estrela de Hollywood Morgan Freeman.