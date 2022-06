OMC alerta para ‘policrise’ — CMIO

Ngozi Okonjo-Iweala diz que o mundo está enfrentando uma crise de alimentos e combustíveis e os controles de exportação estão piorando

As restrições à exportação estão elevando os preços dos alimentos e podem exacerbar ainda mais a crise global “policrise”, disse o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, na abertura da 12ª conferência ministerial da OMC em Genebra, no domingo.

Segundo o responsável, o mundo tem “tornar-se mais complexo” desde a última reunião ministerial em 2017, dada a persistente pandemia de Covid-19, a operação militar da Rússia na Ucrânia e as crises alimentares e energéticas que se seguiram.

“Esta policrise… é realmente sem precedentes. E o que é muito central em tudo isso é que nenhum país pode resolver essa crise sozinho. Este é o momento em que você precisa que o mundo trabalhe em conjunto. Você precisa de solidariedade global,” ela disse.

Okonjo-Iweala chamou a atenção para os controles de exportação, que, como ela afirmou repetidamente, devem ser flexibilizados para evitar piorar uma situação já terrível.













“Você viu que na crise alimentar de 2008-2009, apenas esse tipo de ação [export controls] levou a picos de preços. Na declaração de segurança alimentar, nossos membros estão tentando falar sobre como eles tentariam se conter de tomar esse tipo de ação. E esta é uma contribuição muito importante que eles podem dar para evitar que o preço dos produtos alimentícios suba ainda mais,” ela disse.

O chefe da OMC observou que, embora o comércio internacional tenha ajudado a tirar cerca de 1 bilhão de pessoas da pobreza, nações mais pobres e pessoas mais pobres em países ricos ainda estão lutando e muitas vezes ficam sem apoio enquanto os ricos estocam suprimentos.













O responsável também destacou a situação na Ucrânia, que é tradicionalmente considerada um dos celeiro do mundo, mas atualmente não pode exportar seus grãos devido ao impasse militar com a Rússia. A OMC estima que entre 22 milhões e 25 milhões de toneladas de grãos estão atualmente retidas nos portos da Ucrânia. As nações ocidentais acusaram a Rússia de bloquear essas exportações, mas a Rússia afirmou repetidamente que está ansiosa para fornecer passagem segura para os navios carregados de grãos pelo Mar Negro, mas que o exército ucraniano criou obstáculos para isso, como o recente ato de incêndio criminoso no porto de Mariupol, e também o fato de que as áreas dentro e ao redor dos portos foram minadas.

Comentando esta situação, Okonjo-Iweala disse que a ONU “mantém sob controle” e está em constantes conversas com a Rússia e a Ucrânia, bem como com a UE e outras entidades para resolver o assunto. Ela expressou esperança de que o problema com a exportação de grãos da Ucrânia seja resolvido em breve. Mais cedo, Okonjo-Iweala alertou que as importações de alimentos da região do Mar Negro eram cruciais para a sobrevivência de cerca de 35 países africanos, já que a Rússia e a Ucrânia juntas fornecem 24% do suprimento global de trigo.

De acordo com o funcionário, a atual reunião da OMC considerará a possibilidade de suspender ou aliviar as restrições à exportação de alimentos para ajudar a aliviar as pressões sobre os países que enfrentam escassez de trigo, fertilizantes e outros produtos por causa da crise na Ucrânia. Ela observou que já está sendo negociado um esboço de um acordo que flexibiliza as medidas de exportação.

