Primeiro caso de varíola dos macacos confirmado na Eslováquia

PRAGA, 14 de junho – RIA Novosti. O primeiro caso de varíola foi confirmado anteriormente na Eslováquia, em um hospital da cidade de Presov (no leste do país), uma mulher foi hospitalizada com suspeita desta doença, informou o canal de TV TA3, citando Boris Mavrodiev, vice-chefe médico do hospital.

“Um paciente com suspeita de varicela foi internado no Departamento de Infectologia do Hospital Universitário de Presov. Estamos aguardando os resultados dos exames laboratoriais enviados para Bratislava”, disse Mavrodieva ao canal de TV.

Ontem, 17h19 OMS convoca comitê de emergência para varíola dos macacos

A informação de Presov foi confirmada ao canal de TV por Dasha Rachkova, representante do Departamento de Saúde Pública da República.

“Os testes de um paciente do hospital Presov foram recebidos por um laboratório em Bratislava. O paciente ainda está no hospital. Informaremos o público sobre os desdobramentos da situação”, disse Rachkova.

Monkeypox é uma infecção viral rara que também é transmitida entre humanos. Geralmente é uma condição leve e a maioria das pessoas se recupera dentro de algumas semanas, mas algumas complicações podem ocorrer. Os sintomas iniciais da varíola do macaco incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. Uma erupção pode se desenvolver, geralmente começando no rosto e depois se espalhando para outras partes do corpo. A erupção muda e passa por vários estágios antes de finalmente formar uma crosta, que depois cai.