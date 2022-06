Milhões de canadenses acreditam em teorias da conspiração – pesquisa – CMIO

Mais de um terço dos entrevistados acredita que elites sombrias estão tentando substituir nativos por imigrantes

Diversas teorias da conspiração, incluindo as da extrema direita e “contrários perigosos”, são amplamente apoiadas no Canadá, sugere uma nova pesquisa da Abacus Data, uma empresa líder em pesquisa e estratégia com sede em Ottawa.

A empresa realizou uma pesquisa nacional – a segunda de uma série chamada ‘Confiança e fatos: no que os canadenses acreditam’ entre 1.500 adultos – que examinou o quanto eles confiavam nas principais fontes de informação e instituições governamentais.

Os resultados da pesquisa foram bastante desanimadores, já que a grande maioria dos canadenses adultos aparentemente acredita em várias teorias da conspiração, disse a empresa.

“Os canadenses que querem acreditar que a sociedade canadense é relativamente pouco afetada pelo pensamento conspiratório encontrarão pouco conforto nesses resultados. Milhões acreditam que nossas vidas são controladas por tramas secretas para minar nossos interesses”. A Abacus Data disse em um comunicado ao apresentar os resultados da pesquisa.













Cerca de 44% dos entrevistados – 13 milhões de adultos – acreditam “grandes eventos como guerras, recessões e os resultados das eleições” são controlados por cabalas sombrias “trabalhando em segredo contra nós”.

Mais de um terço dos canadenses – cerca de 37% ou cerca de 11 milhões – acreditam que “há um grupo de pessoas neste país que está tentando substituir os canadenses nativos por imigrantes que concordam com suas opiniões políticas”. O pesquisador observou que essa postura é efetivamente “uma articulação do que é comumente referido como teoria da substituição”. A teoria da conspiração de extrema direita, liderada pelo autor francês Renaud Camus, alega que “substituto” as elites estão procurando substituir demograficamente e culturalmente os europeus – e os brancos em geral – por pessoas de cor.

Cerca de 20% dos entrevistados concordam com a ideia de que “o Fórum Econômico Mundial é um grupo de elites globais com uma estratégia secreta para impor suas ideias ao mundo”, mostra a enquete. Apenas 42% discordam fortemente dessa opinião sobre o WEF, já que 37% não têm certeza sobre o assunto ou acreditam que pode ser realmente uma cabala globalista. Uma porcentagem semelhante de canadenses pensa que o mundo é controlado por outros não especificados. “sociedades secretas”.













As conspirações relacionadas ao coronavírus acabaram não sendo tão populares entre os canadenses, pois apenas 13% acreditam que o bilionário Bill Gates está usando microchips de vacinas para rastrear pessoas e até controlar seu comportamento. Outros 21% dos entrevistados não tinham certeza sobre isso ou disseram que era potencialmente possível, mostra a pesquisa.

O fato de as teorias da conspiração na sociedade canadense serem tão difundidas representa sérios riscos, alertou a Abacus Data. Tais ideias acabam por ameaçar “minar a capacidade dos partidos políticos, empresas, grupos da sociedade civil e governos de ajudar a construir consenso e progredir juntos” acrescentou.

“Talvez a coisa mais desconcertante nesses números seja o fato de que a desconfiança das contas institucionais não é simplesmente um ceticismo neutro – muitas vezes é acompanhado por uma vontade de acreditar em teorias contrárias perigosas”. concluiu a empresa.