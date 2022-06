Bitcoin cai para mínima de 18 meses – CMIO

A principal criptomoeda do mundo, o Bitcoin, caiu abaixo de US$ 25.000 por token na manhã de segunda-feira, caindo mais de 43% até agora este ano de quase US$ 49.000 em março.

Às 08:15 GMT, estava sendo negociado a US$ 24.800 por moeda, uma queda de 9,8% no dia.

O Bitcoin está em declínio há quase 12 semanas consecutivas, arrastando tokens criptográficos menores com ele.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, perdeu quase 8% de seu preço, sendo negociado em torno de US$ 1.340, uma baixa de 15 meses. Dogecoin, Stellar, Uniswap, XRP, Solana, Polkadot, Polygon, Cardano e Litecoin também caíram, perdendo até 15% nas últimas 24 horas.

No geral, a capitalização de mercado global de criptomoedas caiu mais de 8% em 24 horas, para cerca de US$ 1,08 trilhão. Consequentemente, a empresa de empréstimo de criptomoedas Celsius foi forçada a pausar saques e transferências, citando “condições extremas de mercado.” O preço do próprio token da Celsius também caiu com as notícias, caindo 45% para US$ 0,21 por moeda.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Especialistas preveem o futuro das criptomoedas

Analistas de criptomoedas dizem que os preços estão sofrendo com o ambiente macroeconômico instável, já que as pessoas não estão dispostas a correr riscos enquanto a inflação nos EUA e em outros países está subindo. No entanto, alguns especialistas prevêem que a adoção global do Bitcoin crescerá quando a situação geopolítica se estabilizar.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT