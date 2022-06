Macron pede que os franceses votem mais ativamente nas eleições parlamentares

No domingo, a França realizou o primeiro turno das eleições para a Assembleia Nacional do país (câmara baixa do parlamento). As assembleias de voto nas regiões concluíram o seu trabalho. De acordo com o Ministério de Assuntos Internos local, a participação às 17h00 (18h00, horário de Moscou) foi de 39,42%. Após os resultados do primeiro turno, a coalizão do presidente Macron “Juntos!” recebeu 25,71% dos votos, a esquerda “Nova União Ecológica e Social Popular” (Nupes) Jean-Luc Mélenchon – 25,61%.