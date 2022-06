Político israelense deseja que palestinos ‘desapareçam’ — CMIO

O legislador Matan Kahana disse a um grupo de estudantes da Cisjordânia que gostaria de poder “apertar um botão” para deportar todos os árabes

Um membro do partido político governista do primeiro-ministro israelense Naftali Bennett provocou alvoroço ao desejar em voz alta que ele pudesse fazer todos os árabes palestinos desaparecerem do Estado judeu.

“Se houvesse um tipo de botão que você pudesse apertar que faria todos os árabes desaparecerem, mandá-los em um trem expresso para a Suíça, eu apertaria esse botão”. O membro do Knesset Matan Kahana disse na segunda-feira em comentários a um grupo de estudantes do ensino médio da Cisjordânia.

Kahana, um membro do partido nacionalista Yamina de Bennett que atua como vice-ministro de serviços religiosos, parecia estar afirmando que, apesar de suas diferenças, israelenses e palestinos não têm escolha a não ser encontrar maneiras de coexistir. “Mas o que você pode fazer?” Ele continuou. “Não existe esse botão. Portanto, parece que fomos feitos para existir [together] nesta terra de alguma forma.”

Os comentários incendiários do legislador foram capturados em vídeo, e as imagens foram expostas na terça-feira pela emissora pública israelense Kann. Kahana fez seus comentários no primeiro aniversário da ascensão de Bennett ao poder ao aliar Yamina a sete outros partidos.













A coalizão governante é a mais diversificada da história de Israel, reunindo legisladores de todo o espectro político, incluindo árabes israelenses. O empreendimento tem sido apontado como um símbolo de cooperação entre segmentos da sociedade que não conseguiram fazer a paz, mais de 70 anos após a fundação de Israel. Na verdade, o próprio Kahana chamou a coalizão de “passo corajoso” para a coexistência pacífica.

No entanto, o experimento de cooperação parecia estar se desenrolando na segunda-feira, quando o membro do Knesset e aliado de longa data de Bennett, Nir Orbach, tornou-se o mais recente membro do Yamina a deixar a coalizão. Orbach disse que o bloco governante não poderia continuar a existir “como é atualmente conduzido”, acrescentando que estava sendo mantido refém por “elementos extremistas e anti-sionistas”.

A última saída deixou a coalizão a dois assentos da maioria no parlamento, e Bennett admitiu na segunda-feira que seu governo pode entrar em colapso na próxima semana ou duas, a menos que seus desertores retornem ao redil. O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu zombou de seu sucessor, dizendo: "Um após o outro, eles estão abandonando o navio afundando."













Kahana acrescentou que uma solução proposta de dois Estados não traria a paz. “Os árabes estão contando uma história diferente para si mesmos”, ele disse aos colonos estudantis. “Eles estão dizendo a si mesmos que são eles que sempre viveram aqui e nós viemos e os expulsamos.”

Membros do partido United Arab List (Ra’am), um parceiro da coalizão governista, estavam entre os indignados com o vídeo de Kahana. “Matan Kahana, estamos aqui porque esta é a nossa pátria,” O legislador de Ra’am Walid Taha disse. “Você e aqueles que pensam como você continuarão a suportar sua frustração porque simplesmente não vamos desaparecer.”

Outro membro da coalizão, Eli Avidar, do partido conservador Yisrael Beytenu, chamou a declaração de Kahana “uma observação miserável.”

“É uma pena que foi dito” ele adicionou. “Os árabes são cidadãos israelenses e vieram para ficar. O que devemos eliminar são comentários e opiniões intolerantes.”

Kahana respondeu ao alvoroço no Twitter, dizendo que alguns de seus comentários aos alunos foram “explicado mal”.