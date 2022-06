Austrália deve limitar as exportações de gás – ex-PM – CMIO

Malcolm Turnbull diz que o governo precisa “garantir que todo o gás de que precisamos esteja disponível aqui”

A Austrália precisa limitar as exportações de gás para aliviar a crise energética nos estados do leste do país, disse o ex-primeiro-ministro Malcolm Turnbull à ABC TV na segunda-feira.

“Eles deveriam se certificar de que qualquer gás de que precisamos esteja disponível aqui… Estamos em uma crise no momento… eles [the government] deve ser decisivo hoje como eu fui,disse Turnbull.

O ex-PM sugeriu que as autoridades estaduais e locais deveriam se coordenar para “impor temporariamente tanto o volume de exportação quanto o controle de preços do gás” por 90 dias.

As palavras de Turnbull vieram poucas horas depois que o regulador de energia da Austrália interveio para limitar o aumento dos preços da eletricidade no estado de Queensland. No final do domingo, o operador australiano do mercado de energia (AEMO) limitou os preços no atacado de Queensland a US$ 300 por megawatt-hora após um pico nos últimos sete dias em meio a interrupções em algumas usinas a carvão.













Depois do carvão, o gás natural é a segunda maior fonte de geração de eletricidade da Austrália. Turnbull sugeriu que os controles de exportação ajudariam o país a lidar com os altos preços do gás no mercado internacional e as interrupções nas usinas a carvão.

“O minuto [the authorities] dizem que vão [introduce export controls], as empresas de gás encontrarão o gás e concordarão em oferecê-lo a preços mais baixos. A menos que você esteja preparado para encará-los… teremos preços de atacado a US$ 400 o megawatt ou mais”, afirmou.

Os níveis de preços em andamento em Queensland mostram que o teto de preço pode ser necessário por até uma semana, disse um porta-voz da AEMO ao Guardian Australia. Segundo o regulador, a situação é semelhante em Nova Gales do Sul.

