MOSCOU, 14 de junho — Notícias da RIA. O presidente dos EUA, Joe Biden, não conseguiu conter suas emoções durante um discurso na Filadélfia, quando começou a falar sobre orçamento e programas federais apresentados pela Casa Branca.

“Não quero mais ouvir essas mentiras sobre gastos irracionais. Estamos mudando a vida das pessoas!” ele gritou no microfone.

A mídia americana, como o Daily Wire e o Townhall, notaram o aumento do tom do chefe da América. O grito também foi notado pelo Comitê Nacional do Partido Republicano.

“Não gosto quando ele fala comigo com a entonação de um velho, gritando: saia do meu gramado”, comentou um usuário do Twitter em um trecho do discurso.

“Ele definitivamente muda a vida das pessoas. Por causa de seus gastos, não podemos pagar nossas contas”, acrescentou outro.

“E como os gastos com projetos de infraestrutura, por exemplo, combatem a pobreza? Como os necessitados pagam gás ou comida hoje em dia?” — perguntou nos comentários.

Muitos na web notaram a semelhança do Biden gritando com o personagem de desenho animado caricaturado do avô da série Simpsons, Abraham, que tinha o hábito de levantar a voz.

Inflação recorde por muitas décadas, pela qual Washington nega responsabilidade, dispersou, entre outras coisas, os preços da gasolina. No último sábado, o custo médio do combustível nos postos de gasolina dos EUA atualizou uma alta histórica, quebrando o limite psicológico de cinco dólares por galão. Contra o pano de fundo dessa tendência, Biden admitiu na semana passada que é improvável que seu governo mude a maré no curto prazo, o que significa que os preços continuarão subindo nos próximos meses.

19:04 Nos Estados Unidos admitiram que cometeram um erro terrível contra Putin

Na sexta-feira passada, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que os preços ao consumidor no país subiram 8,6% em termos anuais em maio, o maior aumento desde dezembro de 1981. No final de abril, a taxa de inflação anual era de 8,5%. Para combater a inflação, o Fed elevou anteriormente a taxa básica de juros em 50 pontos base – até 0,75-1%.

A Rússia lançou uma operação militar especial para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia em 24 de fevereiro. Por causa disso, o Ocidente intensificou a pressão das sanções, inclusive no setor de energia. No entanto, as medidas restritivas já se transformaram em problemas econômicos, provocando um aumento recorde de preços.