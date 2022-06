Ucrânia precisa de ‘suporte ao cliente’ para armas dos EUA – WaPo – CMIO

O Pentágono falhou em fornecer o “atendimento ao cliente em tempo de guerra” necessário para mísseis Javelin entregues a Kiev

Os combatentes ucranianos estão lutando para usar alguns dos armamentos fornecidos por Washington para combater as forças russas, incluindo mísseis antitanque Javelin, porque o Pentágono não forneceu materiais de treinamento, peças sobressalentes e outra assistência logística, informou o Washington Post na terça-feira.

A ruptura decorre da ausência de “atendimento ao cliente em tempo de guerra”, os tipos de apoio que as tropas americanas contam para manter suas armas em operação, disse o jornal, citando entrevistas com comandantes ucranianos e combatentes voluntários ocidentais. O Post deu o exemplo de lançadores de mísseis Javelin que não puderam ser usados ​​por causa de componentes elétricos defeituosos e má tradução das instruções do usuário.

“Estamos enviando equipamentos”, o treinador voluntário Mark Hayward, um veterano do Exército dos EUA, disse à mídia. “Mas decidimos não fazer suporte técnico?”













O Pentágono enviou mais de 5.000 mísseis Javelin para Kiev como parte do programa de ajuda de US$ 54 bilhões de Washington à Ucrânia. Os projéteis blindados custam cerca de US$ 78.000 cada, e os lançadores de ombro custam cerca de US$ 178.000, de acordo com o orçamento de defesa dos EUA para 2021.

O sistema, feito pelos empreiteiros de defesa Lockheed Martin e Raytheon, não é apenas caro, mas também complicado. Ele vem com um manual do usuário de 258 páginas. Os mísseis bloqueiam a imagem térmica de um alvo e são guiados por computador. Eles têm um alcance de 2.500 metros.

Hayward disse que os Javelins enviados para a Ucrânia não possuem cartões de instruções que instruam os usuários a ligar para um número gratuito para obter ajuda com defeitos e reparos. As tropas dos EUA têm acesso a um call center para solucionar problemas com suas armas, acrescentou ele, dizendo que é inaceitável que o governo do presidente Joe Biden não tenha fornecido tal apoio aos combatentes ucranianos.













As lanças fornecidas pelos EUA têm sido uma ferramenta fundamental no arsenal das forças ucranianas desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar contra a ex-república soviética em fevereiro. Na verdade, o Post disse que os mísseis “viram para simbolizar o envolvimento dos EUA na Ucrânia e a corrida para equipar seu exército para a luta devastadora que se desenrolou”.

No entanto, além da falta de cartões de solução de problemas, as remessas de lanças para a Ucrânia não têm materiais de treinamento baseados em computador que o Exército dos EUA “considera fundamental em seu currículo de formação para o sistema”, disse o Correio. Outro veterano do Exército dos EUA que está treinando tropas na Ucrânia, Bradley Crawford, disse à agência que desde que seu grupo solicitou o programa baseado em computador há mais de um mês, ele não viu nenhuma indicação de que os kits foram entregues.

A questão do apoio logístico surgiu em uma audiência no Senado dos EUA no mês passado, quando a senadora Lisa Murkowski (R-Alaska) observou que a agência de inteligência de defesa da Ucrânia havia solicitado mais materiais de treinamento. Questionado se um número suficiente deles havia sido enviado a Kiev, o secretário de Defesa Lloyd Austin disse que o assunto nunca havia aparecido em suas discussões com autoridades ucranianas. Mais tarde, o Pentágono informou ao escritório de Murkowski que as autoridades de defesa ucranianas confirmaram que não precisavam de sistemas de treinamento adicionais, disse o Post.













Um oficial militar ucraniano disse ao jornal que sua unidade havia solicitado os programas de computador no final de abril, uma semana antes do depoimento de Austin no Senado. Os materiais ainda não chegaram, disse ele, e as tropas ucranianas estão recebendo menos de dois dias de treinamento no sistema. O curso de treinamento de dardo do Exército dos EUA dura duas semanas, ou 80 horas.

“O treinamento é fundamental” o oficial não identificado disse ao Post. “Precisamos ser capazes de acertar 100% dos alvos. Não temos lanças suficientes para nos livrar de uma e pegar outra.”

Hayward disse que os ucranianos receberam um suprimento limitado de baterias para os lançadores de lanças. Cada bateria dura apenas quatro horas com carga, ou menos quando está sendo acionada. As forças ucranianas, portanto, bloqueiam as baterias para uso em combate, para que não estejam disponíveis para treinamento. O veterano do Exército dos EUA contou a Murkowski como baterias de motocicleta, fita adesiva e fiação foram manipuladas para manter os lançadores funcionando durante o treinamento.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Pentágono traça plano para treinamento de tropas ucranianas

“Tem que haver uma maneira melhor” disse Murkowski. “Não podemos enviar a eles esse armamento sofisticado e não dar a eles os recursos apropriados para treinamento.”