Iene japonês cai para baixa recorde — CMIO

A moeda está em queda devido à relutância de Tóquio em apertar a política monetária, dizem analistas

O iene japonês atingiu seu nível mais baixo em relação ao dólar americano em quase 24 anos na segunda-feira, caindo para 135,22 ienes em relação ao dólar, de acordo com a Bolsa de Tóquio por volta das 04:00 GMT. Este é o seu nível mais baixo desde outubro de 1998. O índice de ações Nikkei 225 também caiu, perdendo 3,05% durante as negociações da manhã para 26.975 pontos.

Analistas dizem que a depreciação da moeda japonesa decorre da relutância de Tóquio em apertar a política monetária em um momento em que o Federal Reserve dos EUA, juntamente com muitos outros bancos centrais importantes, estão elevando as taxas para domar a inflação crescente. O diferencial crescente das taxas de juros está provocando a venda do iene à medida que os investidores transferem fundos para dólares de maior rendimento.

“O Banco do Japão é agora o único banco central entre os países desenvolvidos que não está apertando a política monetária e isso fortaleceu os cruzamentos do iene, deixando o iene como o único perdedor,” Takuya Kanda do Gaitame.com Research Institute em Tóquio disse à Bloomberg na semana passada.













A moeda também sofreu com o fato de o Japão ser um grande importador de energia, enquanto os preços da energia vêm subindo devido à incerteza geopolítica. Um iene mais fraco torna os bens importados, incluindo energia, mais caros, pressionando empresas e famílias japonesas.

Comentando a situação, Hirokazu Matsuno, secretário-geral do gabinete de ministros do Japão, prometeu que as autoridades do país estão prontas para tomar medidas para estabilizar o iene se considerarem necessário. Anteriormente, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida expressou uma posição semelhante.

No entanto, o presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, disse na semana passada que o aperto das políticas não estava na mesa e que o regulador se concentraria em impulsionar a atividade econômica.

