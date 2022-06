Em Praga, o centro de acolhimento de refugiados da Ucrânia será fechado devido à sobrecarga

PRAGA, 14 de junho – RIA Novosti. A prefeitura de Praga decidiu fechar o centro de refugiados a partir de quarta-feira devido ao fato de que o maior número de refugiados ucranianos que chegam à República Tcheca são enviados para a cidade e a cidade não tem mais capacidade para acomodá-los, disse o prefeito de Praga, Zdeněk Hřib disse na terça-feira.

“A partir de quarta-feira, este centro para de funcionar. Esperamos que o governo consiga redistribuir os fluxos de refugiados para que sejam enviados de forma mais uniforme para todas as regiões da república”, disse Grzhib.

De acordo com o Ministério da Administração Interna, dos cerca de 370 mil refugiados ucranianos que chegaram à república após 24 de fevereiro, 53,6 mil pessoas aceitaram Praga e a região adjacente da Boêmia Central. Outras 11 regiões receberam de 10.000 a 21.000 pessoas. As duas regiões, Pilsen e Morávia do Sul, receberam 27.000 e 36.000 pessoas, respectivamente.

De acordo com Hřib, Praga não tem mais capacidade para receber e acomodar novos refugiados, sobre o qual ele repetidamente alertou membros do Gabinete. Na sexta-feira, Hřib pretende levantar mais uma vez a questão de uma distribuição mais equilibrada de refugiados em uma reunião com o primeiro-ministro Petr Fiala. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro já havia declarado antecipadamente que não considerava razoável a decisão do gabinete do prefeito de Praga de fechar o centro, e o ministro do Interior Vit Rakusan expressou uma opinião semelhante.

Os chefes de algumas regiões da República Tcheca chamaram a decisão do prefeito de Praga de “não colegial”. No entanto, Grzhib rejeita as críticas, citando como argumento números específicos para a colocação de refugiados em certas regiões. Além disso, acrescenta Hřib, uma nova temporada turística está começando, e as autoridades da cidade devem desocupar os hotéis e pensões em que os refugiados foram alojados temporariamente e procurar urgentemente novas instalações para eles.

Os refugiados que chegam da Ucrânia após o registro em Praga e centros regionais recebem o direito de residir na república por um ano, bem como o direito a apoio social e médico, educação e trabalho. De acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 70.000 refugiados ucranianos encontraram trabalho em várias empresas e empresas, bem como no setor de serviços.