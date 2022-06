Preços dos combustíveis no Reino Unido atingem novo recorde – CMIO

Os preços dos combustíveis no Reino Unido subiram para novos máximos, de acordo com dados rastreados pela empresa de assistência rodoviária RAC.

O preço médio do diesel saltou para o recorde de 190,92 pence por litro, enquanto a gasolina atingiu 185,04 pence.

Os cálculos do RAC mostram que encher um carro familiar de 55 litros com diesel agora custa £ 105,01 ($ 128,14), enquanto um tanque cheio de gasolina custa £ 101,77 ($ 124,19).

“A velocidade e a escala do aumento são impressionantes… Incrivelmente, o governo agora está arrecadando cerca de £ 46 ($ 56) em impostos de cada tanque cheio”, disse o porta-voz da RAC de combustível Simon Williams em um comunicado, citado pela Bloomberg.

O aumento nos preços dos combustíveis decorre do aumento vertiginoso do custo global do petróleo, bem como dos planos do Reino Unido de reduzir sua dependência da Rússia, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo.













O Reino Unido está longe de ser o único a sofrer com o aumento dos custos de combustível, com os EUA e a UE também lutando contra o aumento dos preços na bomba desde que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro. Uma série de sanções à energia russa também aumentou as preocupações com o fornecimento.

Grupos automobilísticos do Reino Unido pediram ao governo que tome medidas mais decisivas para ajudar os motoristas a lidar com o aumento de preços. O governo já reduziu a tarifa de combustível em 5 pence por litro em março, mas o corte foi considerado insuficiente pelos motoristas. O RAC disse que um novo corte no imposto de combustível está atrasado, mas ainda seria “muito bem vindo.”

Na segunda-feira, a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) disse que realizaria um “revisão curta e focada” do mercado de combustíveis, seguindo a demanda do secretário de Negócios Kwasi Kwarteng para que o órgão de vigilância verifique se o corte de 5 pence está sendo repassado aos motoristas com rapidez suficiente.

