Alto diplomata chinês alerta EUA para não cometerem erros de cálculo com Taiwan

Ainda durante o encontro, os dois concordaram em fortalecer a comunicação e o diálogo visando reduzir mal-entendidos e erros de cálculo para gerenciar adequadamente as divergências entre China e EUA.

Entretanto, Washington parece determinado a intensificar a contenção e a repressão contra a China já há algum tempo ao aumentar sua influência no Indo-Pacífico, prejudicando muito os intercâmbios e a cooperação bilateral China-EUA .

Estratégia dos EUA no Indo-Pacífico está dirigida contra um país, diz ministro da Defesa da China

As relações China-EUA estão em uma encruzilhada crítica, disse Yang, observando que a China está disposta a abordar tais relações com base no respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação de ganho mútuo, se opondo à lógica competitiva dos EUA.