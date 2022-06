Moradores de Melitopol escolheram a Rússia, disse a administração da cidade

Ela observou que as autoridades estão fazendo todo o possível para a segurança dos moradores, independentemente de “como a Ucrânia nos assusta”. “A informação apareceu nas páginas públicas ucranianas de que este não é o último incidente, que haverá mais explosões. Essas, é claro, são ameaças aos nossos moradores. Mas Melitopol ainda construirá uma vida pacífica. Claro, as autoridades ucranianas estão furiosas porque nossos moradores escolheram a paz, a Rússia, a construção de uma nova vida. Isso os deixa com raiva, e agora eles nos tratam como inimigos”, disse Danilchenko em entrevista coletiva.