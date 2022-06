EUA enviarão mísseis guiados pesados ​​para a Ucrânia — CMIO

Os EUA estão enviando à Ucrânia mísseis guiados pesados ​​com um alcance de 70 km para uso com os lançadores múltiplos de foguetes HIMARS, revelou o subsecretário de Defesa para Políticas Colin Kahl na terça-feira. A Casa Branca disse anteriormente que os lançadores HIMARS seriam fornecidos com “munições de campo de batalha”, amplamente entendidos como foguetes não guiados com um alcance mais curto.

O sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade virá com foguetes guiados GMLRS, disse Kahl na terça-feira, falando em uma conferência organizada pelo Center for New American Security (CNAS), um think tank ligado aos democratas para o qual ele costumava trabalhar.

“Às vezes, quando você vê imagens de MLRS disparando, é como uma salva de vários foguetes disparando ao mesmo tempo. Realmente não é assim que este sistema deve operar ”, disse Kahl.

“O GMLRS é uma munição guiada de precisão e grande – uma munição de 500 libras”, ele adicionou. “Pense no GMLRS mais como o efeito de um ataque aéreo em vez de lançar salvas inteiras. Então, em outras palavras, você pode fazer muito com pouco, ou não precisa de muito para ter um efeito significativo.”

Quando a Casa Branca anunciou que estava enviando lançadores HIMARS para a Ucrânia em 1º de junho, disse que eles estariam armados com “munições de campo de batalha”, que foi amplamente entendido como foguetes de barragem com alcance entre 32km e 60km, considerando que o HIMARS também é capaz de lançar projéteis balísticos com alcance de até 300km.













“O alcance não depende do sistema em si, mas dos mísseis que são usados”, O presidente russo, Vladimir Putin, disse em entrevista à TV no início deste mês, acrescentando que, se os EUA enviarem foguetes de longo alcance, a Rússia “tirar as conclusões apropriadas e usar nossas armas, que temos o suficiente, para atacar os objetos que ainda não atingimos”.

Embora os EUA tenham prometido inicialmente quatro lançadores e tenham dito que foram “pré-posicionado” na Europa, eles ainda precisam chegar à Ucrânia, segundo o Pentágono. O primeiro grupo de artilheiros ucranianos está terminando seu treinamento nos lançadores, disse Kahl.

O lançador HIMARS está equipado com um pod que pode transportar seis foguetes GMLRS, de acordo com seu fabricante, Lockheed Martin. O lançador M270, que o Reino Unido prometeu à Ucrânia, carrega dois pods para o dobro da carga útil. Kahl não disse quantos foguetes os EUA estavam enviando.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, desde o início do conflito, a Ucrânia perdeu mais de 500 sistemas de lançamento de foguetes múltiplos e mais de 1.900 peças de artilharia. Kiev pediu a seus aliados no Ocidente que forneçam mais armas e munições.

“Vamos fornecer aos ucranianos o que eles precisam para perseguir os alvos dentro do território ucraniano que eles estão procurando.” Kahl disse no final de suas observações sobre o HIMARS.













Na segunda-feira, as autoridades da República Popular de Donetsk relataram o bombardeio ucraniano mais pesado desde 2015, com “indiscriminado” ataques na cidade de Donetsk, resultando em cinco mortes e quase 40 feridos civis. Entre os projéteis recebidos estavam munições de 155 mm usadas por obuses fornecidos à Ucrânia pelos EUA e outros aliados da Otan, disseram autoridades da república de Donbass, solicitando assistência militar adicional da Rússia.

Moscou condenou o bombardeio de civis do Donbass como “absolutamente bárbaro”. Um porta-voz do secretário-geral da ONU chamou o bombardeio de uma maternidade em Donetsk “uma violação óbvia do direito internacional humanitário”.