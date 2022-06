O navio-tanque “Lana” não pode deixar a Grécia por causa das reivindicações da empresa de reboque

ATENAS, 14 de junho – RIA Novosti. Libertado por decisão das autoridades gregas, o navio-tanque “Lana” (anteriormente “Pegasus”) com petróleo iraniano não pode deixar as águas da Grécia por causa das reivindicações financeiras da empresa de rebocadores, informa a televisão pública grega ERT.

O petroleiro, detido em meados de abril, foi liberado desde 10 de junho, mas há um atraso devido à liquidação de pendências com credores, informou o jornal Kathimerini anteriormente.

27 de maio, 20:21 IRGC iraniano detém dois petroleiros gregos no Golfo Pérsico

O navio-tanque está localizado perto do porto de Karystos, na ilha de Eubeia.

“O navio-tanque está temporariamente proibido de navegar e alterar sua propriedade e status legal após a liminar e a decisão do tribunal de primeira instância de Chalkis. de terceiros, e não a carga do navio-tanque”, relata o canal de TV.

“Hoje, os advogados da empresa de reboque entraram com um pedido de apreensão da embarcação no tribunal de primeira instância de Chalkis, porque, como disse um dos advogados, as reclamações que os seus clientes têm contra a empresa armadora, em particular, para rebocar a embarcação, estão crescendo a cada dia”, relata ert.

A carga de petróleo apreendida do navio a pedido das autoridades judiciais dos EUA não está presa.

O petroleiro “Lana” (anteriormente “Pegasus”), que anteriormente navegava sob bandeira russa, e depois mudou de nome e proprietário, está detido no porto de Karystos na Eubéia desde meados de abril, onde foi forçado a parar devido a uma avaria e condições meteorológicas difíceis. Seus tanques continham 107.000 toneladas de petróleo iraniano. Os EUA alegaram que as receitas do petróleo seriam usadas para financiar o terrorismo. Por decisão do tribunal de primeira instância, o petróleo iraniano foi confiscado em favor dos Estados Unidos, parte do petróleo foi recarregado em um navio-tanque grego para embarque para a América.

As autoridades gregas argumentaram que o petróleo iraniano do petroleiro foi legalmente confiscado por Atenas por um “tribunal grego independente”, e o Irã não recorreu da decisão.

Em resposta à prisão do petroleiro e ao confisco de seu petróleo, o Irã apreendeu dois petroleiros gregos no Golfo Pérsico. A autoridade iraniana disse que a apreensão da carga do navio é “um excelente exemplo de pirataria internacional” pela qual Atenas e aqueles que apreenderam ilegalmente o navio são responsáveis. Teerã exigiu a libertação do navio, que foi apreendido sob pressão de Washington.

O Tribunal de Apelação de Chalkis (o centro administrativo da ilha de Eubeia) em 9 de junho revogou a decisão do tribunal de primeira instância de confiscar o petróleo iraniano.

Esperava-se que, após a decisão judicial e a libertação do petroleiro, o Irão também libertasse dois petroleiros gregos.