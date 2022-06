Instagram para controlar a navegação dos adolescentes — CMIO

A plataforma impedirá que usuários adolescentes passem “muito tempo” percorrendo postagens com um tema específico

O Instagram impedirá que usuários adolescentes passem muito tempo percorrendo postagens com um tema específico, anunciou o gigante da mídia social na terça-feira, acrescentando que o recurso estava sendo lançado nos EUA, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia.

Usuários adolescentes que estão gastando o que a plataforma julga ser “muito” na página Explorar do Instagram, olhando para postagens com um determinado tema, receberá uma notificação sugerindo que eles olhem para outros tipos de postagens.













A característica “é projetado para incentivar os adolescentes a descobrir algo novo”, de acordo com um comunicado publicado pela empresa-mãe Meta. Os usuários serão solicitados a “escolha o que explorar a seguir” e apresentado com uma variedade de imagens diferentes, cada uma levando a um tópico não relacionado ao que eles estavam vendo anteriormente.

O Instagram afirma que 58,2% dos entrevistados em uma pesquisa externa “concordaram ou concordaram fortemente que os nudges melhoraram sua experiência de mídia social, ajudando-os a se tornarem mais conscientes de seu tempo na plataforma.” As próprias observações da rede social sobre o comportamento do usuário durante um período de uma semana confirmaram isso, com um em cada cinco usuários obedientemente mudando de assunto quando estavam “cutucado.”

“Queremos garantir que as pessoas se sintam bem com o tempo que passam no Instagram”, disse o chefe da plataforma Adam Mosseri à CBS Mornings, descrevendo o recurso ‘nudge’ como “uma maneira de encorajar isso suavemente.”

“Não importa em qual tópico você esteja se aprofundando, se estiver se aprofundando particularmente, informamos e sugerimos alguns outros tópicos.”

A função nudge entra em ação depois de percorrer um certo número de postagens consecutivas, não importa a qual tópico essas postagens estejam relacionadas, a porta-voz Liza Crenshaw assegurou ao The Verge em um comunicado por e-mail. No entanto, os tópicos sugeridos excluem “conteúdo que pode estar associado à comparação de aparência.”

A denunciante da Meta, Frances Haugen, revelou no ano passado que a empresa estava ciente do impacto negativo que as comparações relacionadas à aparência tiveram em seus usuários, especialmente mulheres. Em um estudo após o outro, Meta confirmou que rolar compulsivamente por imagens de pessoas magras ou não “ideal” corpos era ruim para a saúde mental dos usuários. Um slide de uma apresentação interna do Facebook reconheceu que “Nós pioramos os problemas de imagem corporal para uma em cada três meninas adolescentes” que já havia relatado ter problemas de imagem corporal, enquanto outro estudo particularmente contundente realizado pela empresa revelou que mais de 40% dos usuários que relataram sentir “pouco atraente” disseram que se sentiram assim pela primeira vez ao usar o Instagram.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia lança versão própria do Instagram

Além de cuidar dos próprios usuários adolescentes, o Instagram anunciou que está expandindo os controles disponíveis para os pais reais dos usuários adolescentes, oferecendo ferramentas que fornecerão uma janela para que tipo de postagens ou contas seus filhos relatam, bem como uma contabilidade geral de como muito tempo que seu filho passa na plataforma.

O Instagram também expandiu seu “Dar um tempo” recurso, que supostamente ‘empurra’ os usuários adolescentes para sair da plataforma. A nova versão entra em ação quando o usuário está rolando pela plataforma “Carretel” e espera-se que seja lançado globalmente “mais tarde neste verão.” Ele mostrará bobinas criadas por “jovens criadores” quem “compartilhar suas próprias dicas para fazer uma pausa e por que é uma boa ideia sair um pouco das redes sociais.”