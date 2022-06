Agricultores do Japão mudarão do arroz para o trigo – mídia – CMIO

Os agricultores japoneses planejam reduzir a produção de arroz e mudar parcialmente para o plantio de trigo e soja em casa, informou o Japan Today na segunda-feira, citando uma pesquisa do Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca.

A medida ocorre quando os preços globais dispararam desde o lançamento, em fevereiro, da operação militar da Rússia na Ucrânia e as subsequentes sanções ocidentais a Moscou. A situação ameaça uma escassez de suprimentos no Japão.

De acordo com o relatório, 37 das 47 prefeituras do país disseram que planejam reduzir as áreas onde cultivam arroz em favor de outras culturas.

O consumo de arroz no Japão vem diminuindo desde 1962, observa a publicação, atribuindo a tendência às mudanças nos hábitos alimentares e à diminuição da população. Enquanto isso, a demanda por trigo e soja continua forte. No entanto, o Japão importa 80% do trigo e 90% da soja que consome, e os preços dessas commodities globalmente subiram acentuadamente desde o início da crise na Ucrânia, o que comprometeu a disponibilidade de suprimentos de grãos russos e ucranianos. Os dois países são tradicionalmente considerados o celeiro do mundo, anteriormente ocupando o primeiro e quinto lugar, respectivamente, entre os maiores exportadores de trigo do mundo.













O Ministério da Agricultura do Japão estima que a área total de plantio de arroz diminuirá em 35.000 hectares, mas recomenda que mais 4.000 hectares sejam cortados para reduzir a produção ao nível da demanda em cerca de 6,75 milhões de toneladas anuais. A área liberada será usada para plantar trigo e soja, além de arroz para forragem animal.

As principais organizações globais, incluindo a ONU e a OMC, alertaram repetidamente sobre uma iminente crise alimentar devido à escassez de grãos provocada pelo conflito na Ucrânia. O Ocidente tem acusado a Rússia de impedir que as exportações de grãos ucranianos deixem o porto, enquanto Moscou nega as acusações, afirmando que os problemas de exportação são resultado de ações do exército de Kiev e sanções anti-Rússia. A OMC estima que entre 22 milhões e 25 milhões de toneladas de grãos estão atualmente retidos nos portos da Ucrânia, criando um déficit no abastecimento global. O chefe da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, disse no domingo que a ONU está em constantes negociações com a Rússia, a Ucrânia e a UE sobre maneiras de ajudar a retomar essas exportações.

