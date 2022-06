Ministro do Interior sérvio repreendeu o Parlamento Europeu por arrogância sobre Kosovo e Rússia

BELGRADO, 14 de junho – RIA Novosti. As exigências do Parlamento Europeu (PE) para que a Sérvia apoie as sanções contra a Rússia e reconheça a independência da autoproclamada república do Kosovo falam de ignorância ou arrogância do PE, disse o ministro do Interior sérvio, Alexander Vulin.

A Comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu (PE) adotou na terça-feira um relatório no qual insta as autoridades sérvias a aderirem urgentemente às decisões da UE contra a Rússia. O relatório, aprovado por 50 votos a favor, 5 contra e 3 abstenções, lamenta profundamente que a Sérvia não tenha aderido às sanções da UE após o início da operação militar da Rússia na Ucrânia. O relatório será submetido a votação na sessão plenária do PE em Julho.

“Só aqueles que não sabem nada sobre a Sérvia ou são arrogantes, ou são membros do PE, ou todos juntos, podem exigir da Sérvia que imponha sanções contra a Rússia e reconheça o chamado Kosovo em uma resolução.

Não sei como entender que eles exigem mais pluralismo da Sérvia na mídia e, ao mesmo tempo, exigem a proibição da mídia, cujos fundadores estão na Federação Russa, pois supostamente distribuem propaganda russa. Mas eu entendo que todas as mentiras sobre a Sérvia e seu presidente, que são divulgadas diariamente pela mídia, cujos fundadores são dos países da UE, não são motivo de preocupação para eles”, disse Vulin ao escritório de relações públicas do ministério. de Assuntos Internos.

“A Sérvia está no caminho europeu há décadas e parece que chegou a hora de a neutralidade militar se transformar em neutralidade política. Se não estiver claro por que, leia livremente a resolução dos deputados europeus, que é exigida da Sérvia por o que não pode e não fará”, enfatizou o ministro sérvio.

O presidente Aleksandar Vučić destacou na terça-feira que o eurocepticismo na Sérvia está crescendo diariamente, mas Belgrado continua no caminho da integração na UE. Uma pesquisa de opinião realizada em abril pela autoridade de Belgrado Ipsos mostrou que cerca de 44% dos cidadãos sérvios, se um referendo fosse realizado agora, votariam contra a adesão à UE, 34% a apoiariam e o restante estava indeciso.

Vučić disse no início de junho, à luz da próxima cúpula UE-Bálcãs Ocidentais no final do mês, que a Sérvia deveria acelerar seu caminho para a integração na UE. Em seguida, salientou que Belgrado não vai avançar, ou seja, não vai abrir novos pontos de negociações de adesão à UE este mês, mas “a Sérvia não se atreve a recuar e deve desenvolver um plano para que em dezembro (na próxima cimeira da UE – ed.)”.